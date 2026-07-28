Με διακυμάνσεις ο Γενικός Δείκτης στο ΧΑ, ανοδικά η Ευρώπη από την πτώση πετρελαίου

Με ήπιες διακυμάνσεις κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (28.7.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στα εταιρικά αποτελέσματα των εισηγμένων, εν μέσω ανοδικής πορείας των ευρωπαϊκών αγορών με στήριξη από τα εταιρικά αποτελέσματα και την υποχώρηση των διεθνών τιμών πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 11:30, διαμορφώνεται στις 2.511,49 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,26%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 20,55 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,02%. Ο τραπεζικός δείκτης κινείται στις 2.893,70 μονάδες σημειώνοντας πτώση -0,38%.

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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Θετικό είναι το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τις απώλειες των μετοχών τεχνολογίας να αντισταθμίζονται από τα κέρδη των εταιρειών ειδών πολυτελείας και καταναλωτικών προϊόντων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 είναι σταθερός στις 644,32 μονάδες στις 11.30 ώρα Ελλάδας. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου σημειώνει άνοδο 0,1%. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται θετικά κατά +0,33% και ο γαλλικός CAC κατά 0,15%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 0,1% και ο ισπανικός IBEX 35 0,24%.

Οι μετοχές τεχνολογίας ήταν αυτές με τη μεγαλύτερη πτώση, καταγράφοντας απώλειες 0,8%. Ο κλάδος των εταιρειών οικιακών προϊόντων και προϊόντων προσωπικής υγιεινής σημείωσε άνοδο 1,8%.