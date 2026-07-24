Χρηματιστήρια: Με θετικά πρόσημα έκλεισαν οι συνεδριάσεις σε ΧΑ και Ευρώπη – Ανοδικά κινείται η Wall Street

Ισχυρές ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών σήμερα Παρασκευή (24.7.2026) στην τελευταία συνεδρίαση της βδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να καλύπτει σημαντικό μέρος της χθεσινής ισχυρής υποχώρησης, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και οι ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες όμως σε εβδομαδιαία βάση θα καταγράψουν πτώση.

Μοχλός της ανοδικής αντίδρασης του ελληνικού χρηματιστηρίου ήταν οι τραπεζικές μετοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος. O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.492,71 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,49%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.499,00 μονάδες (+1,74%).

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Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,85%, από τις αρχές Ιουνίου ενισχύεται κατά 1,34 %, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 17,54%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 263,07 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.377.187 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 1,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε 1,04%. Ο τραπεζικός δείκτης ηγήθηκε της ανάκαμψης με +2,25% στις 2.847,5 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές αγορές ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Παρασκευής με θετικό πρόσημο σε μια βδομάδα κατά βάση πτωτική, αφού οι τιμές του πετρελαίου έκαναν άλμα μετά τις νέες απειλές Τραμπ για δασμούς στην ΕΕ και άλλους εμπορικούς εταίρους.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε σε θετικό έδαφος, σημειώνοντας άνοδο 0,82%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου σημείωσε άνοδο Ο DAX στη Φρανκφούρτη έκλεισε επίσης θετικά κατά 1,36% και ο γαλλικός CAC κατά 0,88%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κέρδισε 0,95% και ο ισπανικός IBEX 35 1,63%.

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Οι αμερικανικοί δείκτες στη Wall Street, κινούνται και αυτοί με τη σειρά τους θετικά. Ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 278 μονάδων ή 0,55%, στις 20.30 ώρα Ελλάδας, ωθούμενος από την άνοδο κατά 3% της Apple ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν κατά 4,56%, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να ελπίζουν ότι θα ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες είχαν σταματήσει. Ο S&P 500 κινείται με άνοδο 0,45% και ο Nasdaq 0,07%.