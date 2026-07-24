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Wall Street: Οριακές διακυμάνσεις, με τις μετοχές τσιπ και τους φόβους για τις εξελίξεις στο Ιράν να δίνουν τον τόνο

Ενδοσυνεδριακά σημειώθηκε άνοδος στον απόηχο πληροφοριών ότι επανεκκινούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν
The wall street entrance
REUTERS / Kylie Cooper
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Ο S&P 500 κινήθηκε σταθεροποιητικά στη συνεδρίαση της Wall Street την Παρασκευή (24.7.2026), με τις μετοχές των των κατασκευαστών τσιπ να αποτελούν βαρίδι σε ένα μεγάλο μέρος της διαδικασίας καθώς οι επενδυτές είχαν στραμμένο το βλέμμα στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο κορυφαίος δείκτης της Wall Street έκλεισε τελικά σχεδόν αμετάβλητος, με άνοδο 0,05% ενώ πτωτικά κινήθηκαν οι μετοχές του Nasdaq που έκλεισε με πτώση 0,6%. Ο Dow Jones Industrial Average κέρδισε 235 μονάδες, ή 0,5% κι έκλεισε ενισχυμένος από την άνοδο 3% της Apple.

Οι μετοχές της Intel υποχώρησαν κατά 6% αντιστρέφοντας την ανοδική πορεία που δρομολόγησαν τα αποτελέσματα του β΄ τριμήνου ενώ άλλοι κατασκευαστές τσιπ είδαν επίσης τις μετοχές τους να υποχωρούν, με τις Broadcom και Advanced Micro Devices να υποχωρούν 3% η καθεμία και την Micron Technology να υποχωρεί κατά 8%.

Οι μετοχές είχαν κινηθεί υψηλότερα νωρίτερα στη συνεδρίαση, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν, στον απόηχο αναφορών του Reuters ότι το Πακιστάν εξετάζει δυνατότητα έναρξης νέων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με την μεσολάβηση της Κίνας. Ωστόσο, τα εμπόδια στις συζητήσεις με τις ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι μεγάλα, ανέφεραν οι πηγές.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει με μαζική επίθεση στο Ιράν ενώ η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επεκτάθηκε σε ένα νέο πεδίο μάχης στην Ερυθρά Θάλασσα. Μιλώντας στο Axios, ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι τα προτεινόμενα χτυπήματα θα είναι μεγαλύτερα από ότι έχει παρατηρηθεί στον πόλεμο μέχρι στιγμής.

Αυτές οι εξελίξεις επηρέασαν την αγορά που κλείνει την εβδομάδα με απώλειες για τους δείκτες Dow Jones και S&P 500 και με ζημιές πάνω από 2% για τον Nasdaq.

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