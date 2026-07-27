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Στο πράσινο το ΧΑ και η Ευρώπη με φόντο την βουτιά του αργού πετρελαίου

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στο +1,32% και ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 στο +0,74% (11:15 ώρα Ελλάδας)
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Φωτογραφία iStock
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Ισχυρές ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (27.7.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τα επίπεδα των 2.500 μονάδων, ενώ ανοδικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή και της σημαντικής υποχώρησης των διεθνών τιμών πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 11:15, διαμορφώνεται στις 2.525,64 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,32%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 31,54 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,54%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,21%. Ο τραπεζικός δείκτης κινείται στο +2,23% και στις 2.910,91 μονάδες.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδο σχεδόν 1% κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, καθώς η παύση στις εχθροπραξίες ΗΠΑ-Ιράν το Σαββατοκύριακο οδήγησε πτωτικά τις τιμές πετρελαίου και ενίσχυσε τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,74% στις 649,31 μονάδες στις 11:15 ώρα Ελλάδας. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου σημειώνει άνοδο 0,42%. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται θετικά κατά +1,35% και ο γαλλικός CAC κατά 0,70%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 0,47% και ο ισπανικός IBEX 35 1,18%.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent κατέγραψαν νωρίτερα πτώση περίπου 6% γύρω στα 92 δολάρια το βαρέλι, με τις μετοχές των εταιριών ενέργειας να υποχωρούν κατά 2%.

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