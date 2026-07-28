Συνεχίζουν να χάνουν έδαφος οι τιμές του πετρελαίου – Κάτω από τα 88 δολάρια το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία και σήμερα (28.7.2026), εν μέσω ελπίδων για επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία διατάραξε σημαντικά τις παγκόσμιες ροές ενέργειας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημειώνουν πτώση σχεδόν 1%, και βρίσκονται λίγο πιο πάνω από τα 87δολάρια στις 07:30 ώρα Ελλάδας, το χαμηλότερο επίπεδό τους από τις 20 Ιουλίου. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώνεται στα 81 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας μια μικρή πτώση κάτω του 1%, επίσης το χαμηλότερο επίπεδο από τις 20 Ιουλίου. Και τα δύο συμβόλαια σημείωσαν πτώση περίπου 8% στην χθεσινή συνεδρίαση, αφού οι ΗΠΑ ανέστειλαν ξαφνικά την εκστρατεία αεροπορικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν το Σαββατοκύριακο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα (27.7.2026) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν «καλές συνομιλίες» με το Ιράν και ότι υπάρχει πιθανότητα επίτευξης λύσης. Ωστόσο, ανέφερε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα ξαναρχίσουν εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, ενώ το Ιράν εξέδωσε παρόμοιες δηλώσεις σχετικά με αντίποινα.