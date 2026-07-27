Wall Street: Μεικτά πρόσημα με φόντο τη βουτιά του πετρελαίου

Σε θετικό έδαφος για τους 2 από τους 3 βασικούς δείκτες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Δευτέρας (27.07.2026) η Wall Street, καθώς η αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έστειλε αισθητά χαμηλότερα το πετρέλαιο.

Έτσι οι επενδυτές της Wall Street πήραν μια «ανάσα» από την πτώση των τιμών πετρελαίου, σε μία εβδομάδα που περιλαμβάνει τόσο την απόφαση της Fed για τα επιτόκια όσο και ένα μπαράζ αποτελεσμάτων από τους τεχνολογικούς κολοσσούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο κλείσιμο, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,51% ή 262 μονάδες, ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,03%, ενώ ο Nasdaq σημείωσε πτώση 0,18%.

Καταλύτης ήταν η παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η οποία περιόρισε το γεωπολιτικό premium που είχε ενσωματωθεί στις τιμές της ενέργειας.

Τα συμβόλαια Σεπτεμβρίου του Brent υποχώρησαν περισσότερο από 6%, κινούμενα κοντά στα 90,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI έχασε περίπου 5,7% και βρισκόταν κοντά στα 84,10 δολάρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πτώση στο πετρέλαιο λειτούργησε υποστηρικτικά για τις μετοχές, καθώς περιόρισε τους φόβους ότι ένα παρατεταμένο ενεργειακό σοκ θα μπορούσε να προκαλέσει νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στις ΗΠΑ και να οδηγήσει τη Fed σε ακόμη πιο επιθετική νομισματική πολιτική.

Οι γεωπολιτικές εστίες, πάντως, δεν εξαφανίστηκαν. Νέα ένταση καταγράφηκε μετά το πλήγμα της Ουκρανίας σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα, με την Τεχεράνη να χαρακτηρίζει την ενέργεια «εχθρική και εγκληματική».

Τα «βαριά χαρτιά» της τεχνολογίας

Μετά την προσωρινή ανακούφιση από το πετρέλαιο, η προσοχή των επενδυτών στράφηκε στη συνέχεια της εβδομάδας, καθώς Amazon, Apple, Meta Platforms και Microsoft αναμένεται να ανακοινώσουν τα τριμηνιαία αποτελέσματά τους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται κυρίως το κόστος της κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη. Μετά την αρνητική αντίδραση της αγοράς στα αποτελέσματα της Alphabet την προηγούμενη εβδομάδα, οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για το εάν οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες σκοπεύουν να συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό τις τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές AI.

Η αγορά βρίσκεται ουσιαστικά αντιμέτωπη με ένα δύσκολο δίλημμα. Η συνέχιση των υψηλών δαπανών μπορεί να ενισχύσει τις ανησυχίες για το κατά πόσο οι επενδύσεις αυτές θα αποδώσουν τα αναμενόμενα κέρδη. Μία επιβράδυνσή τους, όμως, θα μπορούσε να προκαλέσει πιέσεις στους κατασκευαστές ημιαγωγών και στις υπόλοιπες εταιρείες που έχουν επωφεληθεί περισσότερο από την επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Fed στο επίκεντρο

Το άλλο μεγάλο ορόσημο της εβδομάδας για τη Wall Street είναι η συνεδρίαση της Fed, με την απόφαση για τα επιτόκια να αναμένεται την Τετάρτη.

Η επικρατέστερη εκτίμηση στην αγορά είναι ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, οι επενδυτές αποτιμούν και μία αξιοσημείωτη πιθανότητα η Fed να κινηθεί νωρίτερα, αυξάνοντας το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης ήδη αυτή την εβδομάδα.

Η στάση της Fed έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά την έντονη μεταβλητότητα στο πετρέλαιο, καθώς η πορεία των τιμών της ενέργειας μπορεί να επηρεάσει άμεσα τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και, κατ’ επέκταση, τη νομισματική πολιτική.

Η ανοδική αντίδραση της Δευτέρας ήρθε έπειτα από μία ακόμη αρνητική εβδομάδα για τις αμερικανικές μετοχές. Την Παρασκευή ο S&P 500 είχε υποχωρήσει κατά 0,6% και ο Nasdaq κατά 2,1%, συμπληρώνοντας δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών, ενώ ο Dow Jones είχε χάσει 0,4%, καταγράφοντας την τρίτη διαδοχική πτωτική εβδομάδα του.