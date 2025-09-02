Με πτώση άνοιξαν οι αμερικανικές αγορές – Άνοδο καταγράφουν οι αποδόσεις των ομολόγων

Υποχώρησαν την Τρίτη (2.9.25) οι αμερικανικές αγορές, διευρύνοντας τις απώλειες από την Παρασκευή, καθώς οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας υποχώρησαν και τα 10ετή αμερικανικά ομόλογα σημείωσαν άνοδο, πιεσμένα από τις αυξανόμενες εταιρικές εκδόσεις.

Συγκεκριμένα, στις αμερικανικές αγορές, ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,9% στις 10:01 π.μ. στη Νέα Υόρκη, με όλες τις 11 ομάδες του κλάδου να διαπραγματεύονται χαμηλότερα, με επικεφαλής τις εταιρείες τεχνολογίας. Ο δείκτης Nasdaq 100 έχασε 1% και ο δείκτης Cboe VIX κυμάνθηκε κοντά στο 18. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκε στο 4,27%, σύμφωνα με το Bloomberg.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Nvidia ηγήθηκε των πτωτικών θέσεων του S&P 500 σε όγκο, με απώλειες έως και 3,2%, συμπαρασύροντας και τις μετοχές τσιπ με χαμηλές επιδόσεις. Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor υποχώρησε έως και 2,9%.

Μια δικαστική απόφαση που εκδόθηκε αργά την Παρασκευή ανησυχεί τους επενδυτές που αναζητούσαν σαφήνεια σχετικά με τον αντίκτυπο των δασμών στον πληθωρισμό και τη λήψη αποφάσεων των εταιρειών. Η Caterpillar παρέτεινε τις ζημίες της για δεύτερη ημέρα, αφού προειδοποίησε ότι η επιβολή δασμών θα ήταν πιο δύσκολη από ό,τι αναμενόταν. Επιπλέον, ένα πρωτοφανές επίπεδο συγκέντρωσης σε μια χούφτα μετοχές τεχνολογίας εγείρει ανησυχία.

Τα αμερικανικά ομόλογα δέχτηκαν πιέσεις εν μέσω της πτώσης των μακροπρόθεσμων ευρωπαϊκών ομολόγων και ενός αυξανόμενου ημερολογίου πωλήσεων εταιρικού χρέους, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν από το τριήμερο των διακοπών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αποδόσεις των ομολόγων αναφοράς ήταν περίπου 5 μονάδες βάσης υψηλότερες σε όλη την καμπύλη, πριν από τα στοιχεία για τη μεταποίηση ISM που αναμένονται στις 10 π.μ. στη Νέα Υόρκη. Η αγορά ομολόγων ξεκινά μια σημαντική εβδομάδα οικονομικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης για την απασχόληση του Αυγούστου την Παρασκευή, η οποία πρόκειται να καθορίσει σε ποιο βαθμό η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα συνεχίσει έναν ευρέως αναμενόμενο κύκλο χαλάρωσης τον Σεπτέμβριο.

«Η αγορά ομολόγων σας λέει, όχι μόνο εδώ αλλά και παντού αλλού, ότι ανησυχεί για την πορεία στην οποία βρισκόμαστε», δήλωσε στο Bloomberg TV η Kathy Jones , επικεφαλής στρατηγικής σταθερού εισοδήματος στην Charles Schwab & Co. «Η αγορά θα συνεχίσει να τιμολογεί ένα υψηλότερο ασφάλιστρο διάρκειας μέχρι να λάβουμε κάποιο είδος συνεκτικής πολιτικής ή ένα σήμα ότι η οικονομία επιβραδύνεται. Αυτό μπορεί να το δούμε στην έκθεση για την απασχόληση».

Η άνοδος των αποδόσεων των 30ετών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης βοήθησε τον αμερικανικό δείκτη αναφοράς να κινηθεί λίγο κάτω από το 5%, πριν εμφανιστούν αγοραστές, με μια σειρά από συναλλαγές σε μπλοκ να πραγματοποιούνται σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Οι συναλλαγές περιελάμβαναν έναν αγοραστή 10.000 συμβολαίων 10ετών ομολόγων, βοηθώντας στην απομάκρυνση των αποδόσεων από τα υψηλά της ημέρας γύρω στις 9 π.μ. στη Νέα Υόρκη.