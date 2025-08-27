Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές μετά το χθεσινό ξεπούλημα λόγω πολιτικών εξελίξεων στη Γαλλία – Θετική αντίδραση στο ΧΑ

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (27.8.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την χθεσινή ισχυρή υποχώρηση, εν μέσω ήπιας ανοδικής αντίδρασης και των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.083,22 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,33%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 12,45 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,27%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,35%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Σαράντης (+2,61%), της Elvalhalcor (+2,03%), Metlen (+1,47%), του ΟΠΑΠ (+1,36%) και της Jumbo (+1,26%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές Eurobank (-1,11%), Optima Bank (-0,74%), της Πειραιώς (-0,66%) και της Κύπρου (-0,51%).

Ανοδικά κινούνται 60 μετοχές, 21 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Κέκροψ (+4,91%) και ΕΛΒΕ (+3,85%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (-1,56%) και ΕΥΑΘ (-1,42%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι δείκτες στις ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, καθώς οι εξελίξεις από το μέτωπο της πολιτικής σκηνής της Γαλλίας, της κόντρας Τραμπ – Fed και των δασμών έκαναν ένα νέο βήμα προς την αβεβαιότητα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,21%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κερδίζει 0,22% ενώ ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες 0,10%. Ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,46% στον απόηχο της χθεσινής αρνητικής συνεδρίασης (-1,6%). Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει πτώση 0,75% και ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 0,35%.