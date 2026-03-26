Χρηματιστήριο Αθηνών: Με διακυμάνσεις ο Γενικός Δείκτης – Κόκκινα ταμπλό στην Ευρώπη

Ασθενείς τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (26.3.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω πτωτικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών με φόντο τα αντιφατικά μηνύματα για την ύπαρξη ή μη διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται αυτή την ώρα στις 2.055,73 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,17%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 49,62 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,34%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,03%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+2,20%), της Εθνικής (+1,94%), του ΟΛΠ (+1,83%) και της Coca Cola HBC (+1,43%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-1,48%), της Viohalco (-1,45%), της ΕΥΔΑΠ (-1,38%), της ΔΕΗ (-1,29%) και της Aktor (-1,17%).

Ανοδικά κινούνται 31 μετοχές, 37 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Αφοί Κορδέλλου (+5,02%) και Centric (+2,94%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: EINS (-2,72%) και Ίλυδα (-2,52%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών καθώς οι επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με την προοπτική επικείμενης αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη μείωση των ελπίδων για γρήγορο τερματισμό στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 1,02% στις 581,51 μονάδες. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου πέφτει κατά 0,92%, ο DAX στη Φρανκφούρτη χάνει 1,38% και ο γαλλικός CAC 0,71%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο μειώνεται κατά 1,03% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 0,84%.

Ο Γιοαχίμ Νάγκελ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), δήλωσε στο Reuters ότι η ΕΚΤ έχει την «επιλογή» να αυξήσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Απριλίου.

Την ίδια ώρα συνεχίζει να επικρατεί αβεβαιότητα για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ύστερα από τις αντιφατικές δηλώσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το Ιράν.

Οι αυξημένες τιμές του αργού ασκούσαν πιέσεις στις μετοχές των ταξιδιωτικών εταιριών, που σημείωσαν πτώση 0,9%, ενώ οι ανησυχίες για την ανάπτυξη έπληξαν τις μετοχές των βιομηχανικών ομίλων και των τραπεζών, που κατέγραψαν νωρίτερα απώλειες 0,9% και 1%, αντίστοιχα.

Η τιμή του Brent Βόρειας Θάλασσας αυξάνεται αυτή την ώρα κατά 2,48% στα 104,76 δολάρια το βαρέλι, ενώ του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) ήταν αυξημένη κατά 2,91% στα 92,95 δολάρια το βαρέλι.