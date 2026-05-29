Χρηματιστήριο: Με άνοδο 4,45% έκλεισε η εβδομάδα – Κέρδη 8,41% τον Μάϊο

Το Χρηματιστήριο συνέχισε σε ανοδική πορεία σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 4,45% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ τα κέρδη για τον Μάϊο έφτασαν στο 8,41%.

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας κατέγραψε κέρδη 4,45%, έκλεισε τον Μάϊο με κέρδη 8,41%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 11,88%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 1,022 δισ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 113.085.385 μετοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τζίρος με το rebalancing εκτινάχθηκε στα 1,021 δισεκατομμύρια, με τον όγκο των συναλλαγών να φτάνει τα 115,02 εκατ. τεμάχια. Τα 43,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν 41 πακέτα (εκ των οποίων 11 στην ΔΕΗ για 12 εκατ. και 3 στην Πειραιώς για 10,7 εκατ.)

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,09%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,18%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank, του ΟΛΠ, της Alpha Bank και της Τιτάν.

Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης, της ΔΕΗ και της Coca Cola, ενώ τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η CrediaBank και η Eurobank διακινώντας 28.330.681 και 19.619.979 μετοχές, αντιστοίχως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 244,28 εκατ. ευρώ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 193,14 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 70 μετοχές, 44 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.