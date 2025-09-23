Nvidia και OpenAI κάνουν deal 100 δισ. δολαρίων για data centers και εκτοξεύουν τις μετοχές εταιρειών παραγωγής μικροεπεξεργαστών παγκοσμίως

Οι μετοχές των μεγάλων παγκόσμιων εταιρειών ημιαγωγών σημείωσαν άνοδο σήμερα Τρίτη (23.9.2025), μετά την ανακοίνωση της Nvidia για την επένδυση μαμούθ 100 δισ. δολαρίων στην OpenAI, για να αναπτύξει data centers βασισμένα στους επεξεργαστές AI της Nvidia.

Η συμφωνία μεταξύ της Nvidia και της OpenAI είναι μεγάλης κλίμακας. Η OpenAI σχεδιάζει να κατασκευάσει και να εγκαταστήσει συστήματα Nvidia που απαιτούν 10 γιγαβάτ ισχύος, που ισοδυναμεί με 4 εκατομμύρια και 5 εκατομμύρια μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU), σύμφωνα με τον CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ. «Πρόκειται για ένα γιγαντιαίο έργο», δήλωσε ο Χουάνγκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η είδηση αυτή προκάλεσε ράλι στη Wall Street, με θετικό κλίμα να διαχέεται στον παγκόσμιο τομέα των τσιπ και να επηρεάζει ιδιαίτερα τις εταιρείες που έχουν σχέσεις με την Nvidia. Οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν άνοδο 3,9%.

Στην Ταϊβάν, οι μετοχές της Taiwan Semiconductor Manufacturing, η οποία κατασκευάζει τσιπ για την Nvidia, έκλεισαν με άνοδο 3,5%.

Στη Νότια Κορέα, η SK Hynix, της οποίας τα τσιπ μνήμης χρησιμοποιούνται στα συστήματα της Nvidia, είδε τις μετοχές της να κλείνουν την συνεδρίαση με άνοδο άνω του 2,5%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανταγωνιστική Samsung έκλεισε επίσης με άνοδο 1,4%. Η Samsung δεν προμηθεύει ακόμη την Nvidia με τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης, αλλά οι αγορές ελπίζουν ότι η εταιρεία θα λάβει το πράσινο φως για να το πράξει σύντομα.

Οι προμηθευτές εξοπλισμού, όπως η Tokyo Electron η οποία είναι εισηγμένη στην Ιαπωνία, έκλεισαν επίσης με άνοδο στο τέλος της συνεδρίασης στη χώρα.

«Τελικά, πρόκειται για μια ευρεία αγορά με πολλούς προμηθευτές. Σίγουρα δεν είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος με έναν μόνο νικητή, και πράγματι φαίνεται ότι οι επενδυτές το αναγνωρίζουν αυτό», δήλωσε ο Μπεν Μπάρινγκερ, αναλυτής παγκόσμιας τεχνολογίας στη Quilter Cheviot, στο CNBC. «Αν και αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι αρνητική βραχυπρόθεσμα για τους ανταγωνιστές της Nvidia, είναι ένα σημάδι ότι ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης είναι ζωντανός και υγιής».

Η άνοδος των μετοχών των εταιρειών παραγωγής μικροτσίπ στην Ασία επεκτάθηκε και στην Ευρώπη, όπου ωστόσο η εικόνα ήταν λίγο πιο μικτή.

Οι μετοχές των STMicro, Infineon και BE Semiconductor σημείωσαν άνοδο στις πρώτες συναλλαγές στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η εταιρεία εξοπλισμού ημιαγωγών ASM International ανακοίνωσε ότι αναμένει τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου να είναι χαμηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τις μετοχές της. Η είδηση αυτή έπληξε και άλλες εταιρείες εξοπλισμού μικροτσίπ, όπως η ASML, της οποίας τα μηχανήματα απαιτούνται για την κατασκευή των πιο προηγμένων ημιαγωγών στον κόσμο.

«Στην Ευρώπη, η ενίσχυση του οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα επωφελής για τους κατασκευαστές εξοπλισμού», συμπεριλαμβανομένων των ASML και ASMI, «οι οποίοι θα επωφεληθούν σε κάποιο σημείο από τη σταθερή ζήτηση της TSMC, που είναι ο κατασκευαστής των προηγμένων τσιπ της NVIDIA», ανέφερε ο Stephane Houri, επικεφαλής της έρευνας μετοχών στην ODDO BHF, σε σημείωμα προς τους πελάτες την Τρίτη.