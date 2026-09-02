Συνεχίζεται το «ξεπούλημα» στα ομόλογα, φόβοι για την αύξηση του κόστους δανεισμού

Σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται τα ομόλογα στις διεθνείς αγορές σηματοδοτώντας αύξηση του κόστους δανεισμού σε υψηλά πολλών δεκαετιών, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ωθεί προς τα πάνω τις τιμές της ενέργειας καλλιεργώντας φόβους για αύξηση του πληθωρισμού και του δημόσιου χρέους.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αποτελούν σημείο αναφοράς για τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και η αύξηση του κόστους χρήματος σημαίνει υψηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων για τους καταναλωτές και δύσκολες επιλογές για τις κρατικές δαπάνες.

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Η απόδοση των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκε σε σχεδόν τριετές υψηλό, στο 4,81%, και μια περαιτέρω άνοδος προς το 5% είναι πιθανό να αναστατώσει τις ήδη νευρικές χρηματιστηριακές αγορές. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Ιαπωνίας ξεπέρασε το 3%, που αποτελεί υψηλό 30ετίας.

Οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων της Αυστραλίας αυξήθηκαν στο 5,198%, το υψηλότερο επίπεδό τους σε διάστημα άνω των 15 ετών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του γερμανικού ομολόγου (bund) υποχώρησαν κατά 0,45% στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2011, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του γαλλικού ομολόγου OAT υποχώρησαν κατά 0,5% σε ιστορικό χαμηλό. Ας σημειωθεί επίσης ότι η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ξεπέρασε το 4% ενώ της Ιταλίας είναι στο 4,184% και της Γαλλίας στο 4,2%.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το sell off μπορεί να ξεπεράσει τα αναμενόμενα, με το 5% στην απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου να φαίνεται ολοένα και πιο πιθανό σενάριο πριν από την εξομάλυνση της αγοράς.

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Καταγράφεται επίσης μια έξαρση πωλήσεων ομολόγων από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που συγκεντρώνουν κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν την αναδυόμενη τάση του ΑΙ. Αυτό είναι ένας ακόμη παράγοντας πίεσης για την αγορά.

Η προσοχή των επενδυτών επικεντρώνεται επίσης στο τι μπορεί να κάνει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό που παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας, με τα επιθετικά σχόλια του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς την περασμένη εβδομάδα να ενθαρρύνουν τα στοιχήματα στην αύξηση των επιτοκίων.

Στο ίδιο μοτίβο είναι και οι πιέσεις στο κόστος της ενέργειας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξάνονται προς τα 96 δολάρια το βαρέλι, μετά από άνοδο σχεδόν 6% στην προηγούμενη συνεδρίαση.