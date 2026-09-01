Wall Street: «Βουτιά» των βασικών δεικτών μετά τη νέα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν

Σε αρνητικό έδαφος ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο η Wall Street καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται, με τη νέα επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ να δημιουργεί κλίμα αμφιβολίας στους επενδυτές.

Αν και ο πόλεμος στο Ιράν δεν είχε σταματήσει, η φημολογία περί ειρηνευτικών συνομιλιών την προηγούμενη εβδομάδα είχε ρίξει τις τιμές του πετρελαίου και είχε οδηγήσει σε εβδομαδιαία κέρδη τη Wall Street, που βλέπει πλέον να επανέρχονται τα σενάρια για νέα ράλι και σημειώνει την τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση με απώλειες.

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Ήδη, μέσα στην Τρίτη (1.9.2026), μετά τις επιθέσεις, η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 95 δολάρια ανά βαρέλι και σημείωσε άνοδο 5,23%.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός Dow Jones «βούτηξε» στο -0,79% στις 52.766,88 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 είχε με τη σειρά του μεγάλες απώλειες και έκλεισε στο -0,71% στις 7.631,47 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες της τάξης του 1,03% στις 26.099,77 μονάδες.

Η ενίσχυση του πετρελαίου επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, με τους επενδυτές να αναμένουν πλέον αυστηρότερη στάση από την Fed στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

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Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου κατέγραψε άνοδο για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, διαμορφώνοντας το μεγαλύτερο ανοδικό σερί από τον Μάρτιο. Ειδικότερα, η απόδοση του 10ετούς τίτλου αναφοράς ενισχύθηκε κατά 3,4 μονάδες βάσης, στο 4,792%, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει έως το 4,798%, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 14 Ιανουαρίου 2025.

Σημειώνεται πως η διατήρηση των αποδόσεων σε υψηλά επίπεδα αυξάνει το κόστος δανεισμού για ιδιώτες και επιχειρήσεις, εξέλιξη που μπορεί να επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα και να επιβραδύνει την ανάπτυξη.

Ανοδικά κινήθηκε και η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου, η οποία αυξήθηκε κατά 1,4 μονάδες βάσης και έφτασε στο 5,263%. Νωρίτερα είχε ανέλθει στο 5,288%, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τις 19 Αυγούστου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η επόμενη συνεδρίαση της Fed, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 15 και 16 Σεπτεμβρίου, ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNBC, οι νέες πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η άνοδος του πετρελαίου αναμένεται να ενισχύσουν τις πιέσεις για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

Ο Μάικλ Μπαρ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed, δήλωσε ότι αν ο πληθωρισμός δεν υποχωρήσει γρήγορα, η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα πρέπει να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων της.