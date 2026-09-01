Πιέσεις στα χρηματιστήρια εν μέσω κλυδωνισμών στα ομόλογα – Διευρύνεται η πτώση στην Αθήνα

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, το sell off στα ομόλογα, οι φόβοι για ανοδικό κύκλο επιτοκίων αλλά και το rebalancing της ελληνικής αγοράς μετοχών δίνουν τον τόνο στη σημερινή συνεδρίαση, με τον Γενικό Δείκτη στο Euronext Athens να ακολουθεί διακυμάνσεις στα επίπεδα των 2.660 μονάδων.

Πιέσεις εκδηλώνονται στις τραπεζικές μετοχές, με τον αντίστοιχο δείκτη να υποχωρεί σε ποσοστό σχεδόν 1% αποτελώντας βαρίδι για το Euronext Athens στις πρώτες ώρες συναλλαγών.

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Περιορισμένες είναι οι συναλλαγές στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ενώ στα blue chips τον πρώτο λόγο έχουν οι πωλητές.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ, της Allwyn και του ΟΤΕ.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco, της Optima Bank, της Πειραιώς και της CrediaBank.

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Ανοδικά κινούνται 28 μετοχές, 65 κινούνται πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές. Η αξία των συναλλαγών προσεγγίζει τα 35 εκατ. ευρώ.

Μικτή εικόνα στην Ευρώπη

Μικρές διακυμάνσεις σημειώνουν οι ευρωπαϊκές μετοχές στις συναλλαγές της Τρίτης (1.9.2026) με την προσοχή των επενδυτών να είναι στραμμένη στην αγορά ομολόγων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει οριακές διακυμάνσεις. Ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 κινείται οριακά χαμηλότερα, μία ημέρα μετά τη χθεσινή αργία. Ο γερμανικός DAX χάνει περίπου 150 μονάδες και ο γαλλικός δείκτης CAC 40 αν και άνοιξε με κέρδη διολισθαίνει.

Οι αποδόσεις των ομολόγων διεθνώς σημειώνουν άνοδο σε νέα υψηλά επίπεδα σήμερα καθώς οι νέες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή οδήγησαν ανοδικά τις τιμές του πετρελαίου, με τους επενδυτές να ανησυχούν για τον πληθωρισμό και να ετοιμάζονται για νέες αυξήσεις επιτοκίων.