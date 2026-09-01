Παγκόσμιο sell off στα ομόλογα, αποδόσεις στο υψηλότερο επίπεδο της 20ετίας

Οι αποδόσεις των ομολόγων στις διεθνείς αγορές ανέβηκαν ξανά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν δύο δεκαετιών, καθώς οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου τροφοδότησαν ανησυχίες για τον πληθωρισμό ενώ ενισχύονται οι προσδοκίες των επενδυτών για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve).

Τα ομόλογα στην Ιαπωνία και την Αυστραλία υποχωρούν στις συναλλαγές της Τρίτης (1.9.2026), με την απόδοση των 10ετών κρατικών ομολόγων της Ιαπωνίας να αγγίζει το 3% για πρώτη φορά από το 1996.

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Στην Αυστραλία η απόδοση του 10ετούς έχει αυξηθεί πάνω από 5,1%, το υψηλότερο επίπεδο πέντε μηνών.

Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν φτάσει σε νέα πολυετή υψηλά, με την απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου Bund να φτάνει το 3,3% για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2011. Οι αποδόσεις της Γαλλίας σκαρφάλωσαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2008, πάνω από 4,17, όπως και της Ιταλίας ενώ οι αποδόσεις των ολλανδικών ομολόγων έφτασαν σε 15ετή υψηλά. Το 10ετές της Ισπανίας αυξήθηκε στο 3,78%, σε υψηλά τριών ετών και το ελληνικό 10ετές ξεπέρασε τα 3,99%.

Τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα μιας μαζικής ρευστοποίησης που ξεκίνησε από τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου που οδήγησε το 10ετές αμερικανικό επιτόκιο στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του περασμένου έτους. Η απόδοση των παγκόσμιων κρατικών ομολόγων, σύμφωνα με το Bloomberg, αυξήθηκε για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση τη Δευτέρα (31.8.2026), φτάνοντας στο 3,72%, το υψηλότερο από τα μέσα του 2008.

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Ο τελευταίος καταλύτης που οδήγησε σε υψηλότερες αποδόσεις ήταν η ομιλία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο Jackson Hole την Παρασκευή, όπου επανέλαβε την υπόσχεσή του να τιθασεύσει επιτέλους τον πληθωρισμό, ο οποίος ξεπερνά τον στόχο της κεντρικής τράπεζας για πέντε συνεχόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα, οι νέες εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν εγείρει ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να ανέβουν οι τιμές του πετρελαίου.

Τα παγκόσμια ομόλογα βρίσκονται υπό πίεση εδώ και μήνες, με τις ανησυχίες για τις αυξημένες κρατικές δαπάνες σε αγορές όπως η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ να ωθούν τους επενδυτές να αναζητήσουν υψηλότερες αποδόσεις για την κατοχή χρέους μεγαλύτερης διάρκειας. Ο δείκτης Bloomberg για το παγκόσμιο χρέος έχει υποχωρήσει κατά 0,9% μέχρι στιγμής φέτος, μετά από άνοδο 6,8% το 2025.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η αγορά ομολόγων δεν καταρρέει, αλλά στέλνει ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι ένας πιο άκαμπτος πληθωρισμός σημαίνει υψηλότερα επιτόκια.