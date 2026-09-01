Νέο ράλι στο πετρέλαιο μετά την επίθεση των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ – Πάνω από 94 δολάρια το βαρέλι

Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να κάνει ράλι και να ξεπερνά τα 94 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Το ράλι του Brent «έσπασε» το όριο των 94 δολαρίων ανά βαρέλι και «σκαρφάλωσε» στα 94,472 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 4,42% μέσα στη μέρα και εντείνοντας τις ανησυχίες για το αν το πετρέλαιο θα συνεχίσει να ανεβαίνει λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

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Στο επίκεντρο των αγορών βρίσκεται και πάλι η Μέση Ανατολή, μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και το αεροπορικό πλήγμα που κατάφεραν οι ΗΠΑ εγκαταστάσεις στο νησί Κεσμ στα Στενα του Ορμούζ

Η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο προβλημάτων στην τροφοδοσία της διεθνούς αγοράς, καθώς ο Περσικός Κόλπος και τα στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμη οδό για τις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του Reuters.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε την Τρίτη (1.9.2026) στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης ότι η Τεχεράνη θα ανταποκριθεί άμεσα, εφόσον η Ουάσιγκτον συμφωνήσει να επιστρέψει στις δεσμεύσεις που απορρέουν από την προσωρινή συμφωνία που υπογράφηκε τον Ιο

Η νέα άνοδος του Brent επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης περιόδου υψηλών ενεργειακών τιμών, ιδιαίτερα εάν οι γεωπολιτικές εντάσεις συνεχιστούν και επηρεαστούν οι θαλάσσιες μεταφορές από την περιοχή. Για τις οικονομίες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αυξήσει το ενεργειακό κόστος και να δυσκολέψει την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.