Στο «κόκκινο» τα χρηματιστήρια με φόντο το ράλι πετρελαίου και φυσικού αερίου – Στήριγμα οι τράπεζες για την Αθήνα

Στο «κόκκινο» άνοιξε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο, Euronext Athens ενώ ανάλογη είναι η εικόνα στην Ευρώπη, με τους επενδυτές να σπεύδουν σε ρευστοποιήσεις υπό το φόβο των επιπτώσεων της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens διολισθαίνει κάτω από τις 2.650 μονάδες, με απώλειες πάνω από 0,7%, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα τεκταινόμενα.

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Οι μετοχές των τραπεζών παρέχουν στήριξη καθώς οι απώλειες που καταγράφουν ήταν περιορισμένες σε μεγάλο μέρος της διαδικασίας ενώ ο τραπεζικός δείκτης πέρασε και σε θετικό έδαφος. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η άνοδος για τις μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς.

Είναι επίσης ενδεικτικό ότι η αξία των συναλλαγών προσεγγίζει ήδη τα 70 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση γύρω στο 0,7%, ανάλογη αυτής του Γ.Δ. ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό σχεδόν 1%.

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Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς, της Aktor και της Εθνικής. Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Viohalco.

Ανοδικά κινούνται 20 μετοχές, 69 κινούνται πτωτικά και μόλις 12 παραμένουν σταθερές.

Πτώση στις ευρωαγορές

Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η νέα άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αυξάνουν τις ανησυχίες για το κόστος ενέργειας και τον πληθωρισμό.

Στο «κόκκινο» είναι αυτή την ώρα οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη. Μεγαλύτερες πιέσεις εκδηλώνονται στα χρηματιστήρια σε Φρανκφούρτη, Λισαβόνα, Στοκχόλμη όπου οι απώλειες πλησιάζουν το 1%.