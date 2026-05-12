«Ελατήριο» οι τιμές του πετρελαίου εάν παραταθεί ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ – Η νέα άνοδος και ο ρόλος Κίνας και ΗΠΑ

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, η αγορά πετρελαίου κινείται στο ρυθμό των πληροφοριών που σχετίζονται με την προσφορά και στη συνεδρίαση της Τρίτης (12.5.2026) οι τιμές σημειώνουν νέα άνοδο πάνω από τα 107 δολάρια το Brent, με κατεύθυνση τα 110 δολάρια το βαρέλι ενώ στα 100 δολάρια σταθεροποιείται το WTI.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν έρθει στο προσκήνιο στοιχεία για τις αμερικανικές εξαγωγές και για τις κινεζικές εισαγωγές, τα οποία δίνουν τον τόνο για την διαταραχή στην προσφορά και έχουν δώσει κατεύθυνση στις τιμές.

Σε πρώτη φάση είδαμε μια άνευ προηγουμένου αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών.

Προς το τέλος του περασμένου μήνα, όπως έγινε γνωστό, η χώρα εξήγαγε περισσότερα από 14 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης την ημέρα, ένα ιστορικό υψηλό.

Η αύξηση οφείλεται εν μέρει στις προσπάθειες αξιοποίησης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, με την τελευταία εβδομαδιαία ποσότητα να φτάνει συνολικά το ρεκόρ των 1,22 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα.

Αυτή είναι μια τάση που δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον ενώ η πίεση στα αποθέματα είναι πιθανό να ενταθεί καθώς πλησιάζει η καλοκαιρινή περίοδος.

Ορισμένες από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες μεταπωλούν φορτία από τη Δυτική Αφρική τις τελευταίες εβδομάδες, μια κίνηση που ακολoυθεί λίγο μετά την άδεια που δόθηκε στα κρατικά διυλιστήρια να παίρνουν πετρέλαιο από εμπορικές αποθήκες, συμβάλλοντας στην άμβλυνση των πιέσεων στην προσφορά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 50% από την έναρξη του πολέμου, με το κλείσιμο του κρίσιμου Πορθμού του Ορμούζ να κρατά τεράστιες ποσότητες «κλειδωμένες» στον Περσικό Κόλπο. Ωστόσο, οι τιμές δεν έχουν ξεπεράσει τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν το 2022, όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία οδήγησε το Brent προς τα 130 δολάρια το βαρέλι.

Ο επικεφαλής του εμπορικού οίκου Mercuria Energy Group δήλωσε στα τέλη του περασμένου μήνα ότι οι κινεζικές πωλήσεις είχαν εξαλείψει μεγάλο μέρος της ζήτησης από διάφορες χώρες και ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να συνεχιστεί μόνο για άλλες τρεις εβδομάδες περίπου.

Η Morgan Stanley εκτίμησε επίσης ότι η επιβράδυνση των εισαγωγών της Κίνας -και οι ισχυρές εξαγωγές της Αμερικής- δεν μπορούν να διατηρήσουν τον τρέχοντα ρυθμό τους για πάντα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, «κανένα από τα δύο δεν φαίνεται βιώσιμο μακροπρόθεσμα», όπως έγραψαν σε σημείωμα αυτή την εβδομάδα αναλυτές με επικεφαλής τον Martijn Rats. Εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν αποκλεισμένα μέχρι τα τέλη Ιουνίου ή ακόμα και τον Ιούλιο οι τιμές του πετρελαίου σίγουρα θα αυξηθούν, σύμφωνα με τους αναλυτές που βλέπουν ότι οι παραδόσεις LNG στην Κίνα δείχνουν σημάδια ανάκαμψης, καθώς ορισμένοι αγοραστές καταφέρνουν να αντικαταστήσουν τις αποστολές που διακόπηκαν λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.