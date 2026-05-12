Πτώση στις αγορές λόγω αβεβαιότητας για την έκβαση του πολέμου στο Ιράν – Στο -1,26% η Αθήνα, στο κόκκινο Ευρώπη και Wall Street

Με απώλειες έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (12.5.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων ως αποτέλεσμα του κλίματος απογοήτευσης στην επενδυτική κοινότητα από την απουσία προόδου στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στο Ιράν.

Πτωτικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης ΗΠΑ- Ιράν παραμένουν εύθραυστες, ενώ ανοδικά συνεχίζουν και οι τιμές του πετρελαίου.

Καθοδικά κινούνται και οι δείκτες της Wall Street, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, μετά το άλμα του πληθωρισμού τον Απρίλιο, γεγονός που περιορίζει τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Fed.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 2.266,42 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,26%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.258,78 μονάδες (-1,59%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 288,85 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.672.775 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,36%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,56%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+4,82%), της Elvalhalcor (+2,94%), της Aegean Airlines (+2,25%), της Optima Bank (+1,95%), των ΕΛΠΕ (+1,23%) και του ΔΑΑ (+1,00%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-4,14%), της Κύπρου (-4,13%), της Jumbo (-3,26%), της Alpha Bank (-2,72%), της Aktor (-2,68%), της Allwyn (-2,43%) και της Εθνικής (-2,33%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.262.084 και 5.552.183 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 47,01 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 44,82 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 43 μετοχές, 64 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κέκροψ (+13,55%) και Ιντερτέκ (+6,52%) και τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-5,77%) και CrediaBank (-5,09%).

