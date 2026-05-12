Αγορές

Στο κόκκινο οι μετοχές στην Αθήνα, πτώση και στην Ευρώπη, με το βλέμμα στο μέτωπο του πολέμου

Πτωτικές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με μεγαλύτερη πτώση για τον γερμανικό δείκτη DAX
Πτωτικές τάσεις επικρατούν στη σημερινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου της Αθήνας ενώ ανάλογη εικόνα επικρατεί και στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι ελπίδες για τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν εξανεμιστεί και η αβεβαιότητα για τις επιπτώσεις του προτρέπει τους επενδυτές σε ρευστοποιήσεις. 

Οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν εξελίσσονται ομαλά μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενώ ανοδικά συνεχίζουν να κινούνται και οι τιμές του πετρελαίου, στοιχεία που επιδεινώνουν το κλίμα στα χρηματιστήρια.

Στην Αθήνα ο Γενικός Δείκτης Τιμών υποχωρεί προς τις 2.260 μονάδες με πτώση που ξεπερνά το 1%.

Ρευστοποιήσεις εκδηλώνονται κυρίως στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, στις μετοχές των τραπεζών ενώ επιλεκτικές αγορές σημειώνονται στη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Η αξία των συναλλαγών αγγίζει τα 85 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ενδεικτικά ότι ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση που ξεπερνά το 2,5% και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 1%.

Αξιοσημείωτη στήριξη παρέχουν στην αγορά τίτλοι όπως της Μotor Oil και των ΕΛΠΕ που συνεχίζουν ανοδικά.

Αντίθετα την μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των τραπεζών.

Την ίδια ώρα πτωτικές τάσεις επικρατούν και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ενδεικτικά, μεγαλύτερη είναι η πτώση για τον γερμανικό δείκτη DAX που ξεπερνά το 1% ενώ πιο ήπια πτώση καταγράφει ο CAC 40 στο Παρίσι. 

