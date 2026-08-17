Οι ελληνικές μετοχές στο «καλάθι» ξένων οίκων – Τι λένε για το Euronext Athens JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC, UBS, Moody’s

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, το Euronext Athens, μπορεί να μην είναι η «φθηνή» αγορά των προηγούμενων ετών, παραμένει ωστόσο ελκυστική για τους ξένους επενδυτές.

Αυτό επισημαίνει η Bank of America ενώ σύμφωνα με την βρετανική HSBC, η Ελλάδα και το Euronext Athens είναι η αγορά της Ευρώπης όπου τα funds είναι overweight σε σημαντικότερο βαθμό τονίζοντας έτσι την θετική στάση των ξένων επενδυτών για τις ελληνικές μετοχές.

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Ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά δίνει η JP Morgan, αναβαθμίζοντας τις ελληνικές μετοχές σε «overweight» και βλέποντας περιθώριο για νέες εισροές κεφαλαίων, με αιχμή την αναδιάρθρωση των δεικτών, τις τράπεζες και τις ελκυστικές αποτιμήσεις. Εκτιμά ότι οι παθητικές εισροές από την ένταξη της ελληνικής αγοράς στους δείκτες Stoxx Europe 600 θα ανέλθουν σε περίπου 1,015 δισ. δολάρια.

Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων αναμένεται να κατευθυνθεί στις ελληνικές τράπεζες, με την Εθνική να εκτιμάται ότι θα προσελκύσει εισροές 288,6 εκατ. δολαρίων, την Eurobank 232,5 εκατ. δολαρίων, την Πειραιώς 220,1 εκατ. δολαρίων και την Alpha Bank 146,6 εκατ. δολαρίων.

Σημαντικές εισροές προβλέπονται επίσης για τις μετοχές ΔΕΗ, Metlen, ΟΤΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Aegean Airlines.

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Καταλυτικό ρόλο στις προοπτικές της αγοράς αποδίδει η JP Morgan και στην απόφαση του MSCI να προχωρήσει στην επαναταξινόμηση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές έως το 2027. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μετά την υποβάθμιση του 2013.

Το discount της ελληνικής αγοράς και οι τράπεζες

Στον συγκριτικό πίνακα αποτιμήσεων της HSBC το ελληνικό χρηματιστήριο φαίνεται ότι κινείται με discount, παρά την ισχυρή άνοδο που έχει προηγηθεί, με τον εκτιμώμενο δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) για τους επόμενους 12 μήνες περίπου να υπολογίζεται σε 10,8 φορές, επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο αρκετών μεγάλων διεθνών χρηματιστηρίων.

Στις 10,8 φορές αποτιμάται και η ηπειρωτική Κίνα, ενώ ακόμη χαμηλότερα βρίσκονται αγορές όπως το Κατάρ, η Πολωνία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ουγγαρία, η Βραζιλία και η Τουρκία. Η Ινδία διαπραγματεύεται με P/E 21,3 φορές, η Ταϊβάν με 20,5 φορές και η Τσεχία με 16 φορές.

H Goldman Sachs σημειώνει ότι το P/E της ελληνικής αγοράς διαμορφώνεται σε 10,5 φορές, το P/B στο 1,5x, ενώ η μερισματική απόδοση στο 4,8%. Παράλληλα προβλέπει αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) 12% τόσο φέτος όσο και το 2027.

Μάλιστα, παρά το ράλι των τραπεζικών μετοχών τα τελευταία χρόνια, η Morgan Stanley θεωρεί ότι οι αποτιμήσεις τους παραμένουν ελκυστικές καθώς διαπραγματεύονται με περίπου 10% χαμηλότερο δείκτη P/E έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου.

Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο περίπου στις 8,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, επίπεδο χαμηλότερο από αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Την ίδια στιγμή, η προβλεπόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται σε περίπου 17,6%, μία από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Παράλληλα, η μέση μερισματική απόδοση εκτιμάται σε 5,6% το 2027.

Η JP Morgan υποστηρίζει ότι το discount των ελληνικών τραπεζών έναντι των τραπεζών της Δυτικής Ευρώπης είναι υπερβολικά μεγάλο και δεν δικαιολογείται από τα θεμελιώδη μεγέθη. Όπως σημειώνει, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με δείκτη P/E 9,6 φορές για τους επόμενους 12 μήνες, έναντι 10,6 φορές για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, παρά τη σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας και των κεφαλαιακών τους δεικτών.

Με discount διαπραγματεύονται οι ελληνικές τράπεζες και σύμφωνα με την UBS. Οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με έκπτωση περίπου 12% ως προς τον δείκτη P/E έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών (FY27E), στις 9,2x έναντι 10,4x για την Ευρώπη και έως 10,9x για την Ισπανία/Πορτογαλία, ενώ θεωρούμε ότι οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να διαπραγματεύονται πιο κοντά στις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η UBS εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να συγκλίνουν με τις ευρωπαϊκές αποτιμήσεις μέσω της πιστωτικής επέκτασης και της αξιοποίησης των συσσωρευμένων κεφαλαίων τους.

Οι ισχυρές επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου και η αναβάθμιση των επιχειρηματικών στόχων από τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών οδηγούν τη Goldman Sachs, σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για τον κλάδο, επιβεβαιώνοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στις πλέον ελκυστικές επενδυτικές επιλογές στην Ευρώπη.

Η Moody’s εκτιμά ότι το ελληνικό τραπεζικό story έχει ακόμη δρόμο και το επόμενο κεφάλαιο στηρίζεται πλέον λιγότερο στην εξυγίανση των ισολογισμών και περισσότερο στην οργανική ανάπτυξη. Η συνέχιση της πιστωτικής επέκτασης, τα διαφοροποιημένα έσοδα από προμήθειες, το χαμηλό πιστωτικό κόστος και η πειθαρχία στις δαπάνες αναμένεται να διατηρήσουν ισχυρά τα κέρδη το 2026-2027, ακόμη και εάν υπάρξουν νέες πιέσεις στα επιτοκιακά περιθώρια.