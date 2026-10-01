Χρηματιστήρια: Στο «κόκκινο» Euronext Athens και ευρωαγορές με φόντο το ράλι στις αποδόσεις των ομολόγων

Με πτωτικές τάσεις, τον Γενικό Δείκτη κάτω από τις 1.700 μονάδες και πιέσεις στις τιμές των μετοχών ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του Euronext Athens ενώ στο «κόκκινο» είναι οι τιμές και στις ευρωαγορές στον απόηχο της ανόδου των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

Οι τιμές των μετοχών στο Euronext Athens υποχωρούν μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 3,64%.

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O Γενικός Δείκτης Τιμών διολισθαίνει προς τις 2.680 μονάδες σημειώνοντας πτώση που αγγίζει 2%, με την αξία των συναλλαγών να ξεπερνά 125 εκατ. ευρώ.

Πτώση σημειώνει και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, σε ποσοστό περίπου 2%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό πάνω από 1%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφει μόνο η μετοχή της Allwyn, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των τραπεζών και πολλών ;allvn blue chips.

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Από τις μετοχές που άλλαξαν χέρια, 14 κινούνται ανοδικά, 67 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται πτωτικά, σε μια συνεδρίαση που επηρεάζεται από τις εξελίξεις στην αγορά ομολόγων όπου οι αποδόσεις των ομολόγων διεθνώς να κινούνται σε υψηλά πολλών ετών.

Συγκεκριμένα, στις σημερινές συναλλαγές η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002, στα 5,33%, ενώ το 30ετές αμερικανικό έχει ξεπεράσει το 5,66%.

Υψηλές και οι αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων, που έφτασαν σε νέο υψηλό 18 μηνών, ξεπερνώντας το 4,90%. Στο ίδιο μήκος κύματος και το ιταλικό κρατικό ομόλογο με απόδοση 4,68%, ενώ η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου έφτασε το 4,54%.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση περίπου 1% στο χαμηλότερο επίπεδό του από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Οι περισσότερες απώλειες σημειώνονται στον τραπεζικό τομέα. Επίσης, ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι οι βασικοί δείκτες στα μεγάλα χρηματιστήρια Παρισιού, Φρανκφούρτης, Μαδρίτης σημειώνουν απώλειες που ξεπερνούν το 1-1,5%.