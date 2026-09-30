Wall Street: «Μεικτά» πρόσημα, με πληθωρισμό και ομόλογα να πρωταγωνιστούν

Κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα ευμετάβλητης συνεδρίασης την Τετάρτη (30.9.2027), η Wall Street είδε τα κέρδη και τις απώλειες των βασικών της δεικτών να «αλληλοεξουδετερώνονται», λόγω των θετικών στοιχείων για τον πληθωρισμό, αλλά και τις νέες ανησυχίες για την απόδοση των αμερικανικών ομολόγων.

Οι επενδυτές στη Wall Street είδαν τον PCE, προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed, να αυξάνεται λιγότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η κεντρική τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων τον Οκτώβριο, αλλά η άνοδος στην απόδοση του δεκαετούς και του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου και το κλίμα αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή, δεν επέτρεψε θετικό πρόσημο στη συνεδρίαση.

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Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Bloomberg, τα στοιχεία για τον PCE, τον πληθωριστικό δείκτη που παρακολουθεί στενά η Fed, έδωσαν ανάσες στην αγορά, αφού ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) αυξήθηκε κατά 0,3% τον Αύγουστο σε μηνιαία βάση, ενώ ο δομικός PCE, που εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας, ενισχύθηκε κατά 0,2%.

Την ίδια ώρα, οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, δείχνοντας ότι η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή δυναμική παρά τα υψηλά επιτόκια.

Μετά την ανακοίνωση των παραπάνω αποτελεσμάτων, οι αγορές εκτιμούν ότι η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων από τη Fed εντός του Οκτωβρίου είναι μικρότερη του 40%, ενώ πριν τη δημοσιοποίηση των στοιχείων το ποσοστό έφτανε το 50%.

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Ωστόσο, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου συνέχισε την ανοδική της πορεία, ξεπερνώντας το 5,6% και φτάνοντας στο 5,637%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2002, η απόδοση του 10ετούς σκαρφάλωσε στο 5,289%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2002, ενώ το 2ετές παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός Dow Jones έχασε 0,86% και έκλεισε στις 50.908,79 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 σημείωσε απώλειες 0,20% στις 7.655,90 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ολοκλήρωσε την τελευταία συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου στο +0,24% στις 26.861,06 μονάδες.

Συνολικά για τον Σεπτέμβριο, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά περίπου 0,2%, ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 2,4%, συμπληρώνοντας δεύτερο διαδοχικό μήνα κερδών και ο Dow Jones υποχώρησε κατά 3,7%, βάζοντας τέλος σε ένα ανοδικό σερί πέντε μηνών.