Χρηματιστήρια: Κλείσιμο με νέα υψηλά 17 ετών στην Αθήνα – Απώλειες στις ευρωαγορές

Με κέρδη ολοκληρώθηκε στο Euronext Athens η συνεδρίαση της τελευταίας μέρας του Σεπτεμβρίου, που οδήγησε σε νέα υψηλά 17 ετών στο χρηματιστήριο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τετάρτης (30.9.2026) στο +1,05% στις 2.738,35 μονάδες, ενώ το χρηματιστήριο στην Αθήνα πέτυχε την έκτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδό του, καθώς ο Σεπτέμβριος ολοκληρώθηκε με κέρδη +2,28%.

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Ο τζίρος εκτοξεύθηκε στα 638,88 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 78,59 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 80.305.774 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 1,06%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,07%.

Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΔΑΑ (+6,23%), του ΟΛΠ (+4,06%), των ΕΛΠΕ (+3,62%), της Lamda Development (+3,34%), της Optima Bank (+2,64%) και της Πειραιώς (+2,52%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-1,43%) και της Τιτάν (-0,81%).

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Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η CrediaBank διακινώντας 20.538.910 και 14.511.263 μετοχές αντίστοιχα και τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 101,412 εκατ. ευρώ και η Τράπεζα Πειραιώς με 97,81 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 67 μετοχές, 48 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Πτωτικά η Ευρώπη

Αρνητική είναι η εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC, οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και οι επίμονες ανησυχίες για τον πληθωρισμό, εν μέσω των αυξημένων τιμών της ενέργειας, ασκούν σημαντικές πιέσεις

Στα ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει απώλειες κατά 0,50% στις 634,45 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο -0,29% στις 10,606 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο -0,79% στις 25,199 μονάδες, ο γαλλικός CAC σημειώνει απώλειες κατά 0,89% στις 8,088 μονάδες, ο FTSE MIB στο Μιλάνο χάνει 0,84% στις 51.371 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο -0,47% στις 19,426 μονάδες.