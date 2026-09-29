Wall Street: Επιφυλακτικά κινήθηκαν οι μετοχές με το βλέμμα στις αποδόσεις των ομολόγων

Ήπιες μεταβολές κατέγραψαν οι μετοχές στη Wall Street, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά την πορεία των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, μετά τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης.

Οι μετοχές στη Wall Street κινήθηκαν κοντά στα επίπεδα της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς ο Dow Jones υποχώρησε περίπου 130 μονάδες ή 0,25%, ενώ S&P 500 και Nasdaq κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος κατά 0,17% και 0,09%, αντίστοιχα.

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Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κινείται στο 5,264%, αυξημένη κατά περίπου 2 μονάδες βάσης, ενώ η απόδοση του 30ετούς παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη στο 5,589%.

Οι αποδόσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Το 10ετές κινείται κοντά σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από το 2007, ενώ το 30ετές παραμένει κοντά στα υψηλά του 2004, διατηρώντας την πίεση στις αποτιμήσεις των μετοχών.

Μερική ανάσα στην αγορά δίνει η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent υποχωρεί περισσότερο από 1%, στα περίπου 103,97 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI χάνει 1,7% και διαμορφώνεται κοντά στα 90,99 δολάρια.

Ο συνδυασμός υψηλών αποδόσεων στα ομόλογα και ακριβού πετρελαίου έχει επιβαρύνει το κλίμα στις αγορές τις τελευταίες συνεδριάσεις. Στην προηγούμενη συνεδρίαση ο Dow Jones έχασε περισσότερες από 300 μονάδες, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,8% και ο Nasdaq κατά 0,9%.