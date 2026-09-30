Χρηματιστήρια: Τα blue chips προσελκύουν αγοραστές στην Αθήνα – Μικτή η εικόνα στις ευρωαγορές

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών σήμερα (30.9.2026) στο Euronext Athens, ενώ μικτή εικόνα επικρατεί στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το επενδυτικό κλίμα να βελτιώνεται μετά την πτώση των τιμών του πετρελαίου και τη σταθεροποίηση των αποδόσεων των ομολόγων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών των μετοχών στο Euronext Athens ξεπερνά τις 2.700 μονάδες και καταγράφει άνοδο πάνω από 1%

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Ειδικότερα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό πάνω από 1%, όπως και ο τραπεζικός δείκτης. Μικρότερη άνοδο σημειώνει ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς το ποσοστό δεν ξεπερνά το 0,5%.

Τη μεγαλύτερη άνοδο παρουσιάζουν οι μετοχές της Coca Cola, της Τράπεζας Πειραιώς, της Alpha Bank και της ΔΕΗ.

Αντιθέτως, πτώση σημειώνουν οι μετοχές της Viohalco, της Τράπεζας Κύπρου και του Euronext Athens.

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Από τις μετοχές που έχουν συναλλαχθεί έως τώρα, ανοδικά κινούνται 62 μετοχές, 45 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές, ενώ η αξία των συναλλαγών πλησιάζει τα 120 εκατ. ευρώ.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτή είναι η εικόνα για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια που στη σημερινή συνεδρίασή τους ακολουθούν νευρικές διακυμάνσεις. Ωστόσο, κλείνουν τον Σεπτέμβριο με πτώση, την πρώτη μάλιστα μηνιαία υποχώρησή τους εδώ και έξι μήνες.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πληθωριστικοί κίνδυνοι εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν πλήξει τις διεθνείς αγορές ομολόγων, οδηγώντας ανοδικά τα κόστη δανεισμού.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ακολουθεί οριακές διακυμάνσεις. Όσον αφορά τα περιφερειακά χρηματιστήρια, το βρετανικό καταγράφει άνοδο που δεν ξεπερνά το 0,5%, ενώ ανάλογη εικόνα εμφανίζουν ο γαλλικός και ο γερμανικός δείκτης.

Η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων διεθνώς – και κυρίως στην Αμερική – σε υψηλά πολλών ετών ασκεί πιέσεις στις μετοχές τις τελευταίες εβδομάδες, αφού οι επενδυτές αναμένουν αύξηση των επιτοκίων για να συγκρατηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Ωστόσο, το πετρέλαιο έχει αρχίσει σταδιακά να αποκλιμακώνεται με την τιμή του Brent σήμερα να είναι κοντά στα 96 δολάρια το βαρέλι.