Στα 97 δολάρια υποχωρεί το Brent, στα 72 ευρώ το φυσικό αέριο, καθώς αυξάνονται οι ροές από το Ορμούζ και τον αγωγό East-West

Ελαφρώς πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις συναλλαγές της Πέμπτης (1.10.2026) καθώς η αγορά, αν και παραμένει επιφυλακτική ενόψει αδιεξόδου στις επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρακολουθεί με αισιοδοξία την αύξηση των ροών ενεργειακών προϊόντων από τη Μέση Ανατολή.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχωρεί προς τα 97 δολάρια το βαρέλι περιορίζοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, με τις ενδείξεις ανάκαμψης των ροών από τη Μέση Ανατολή να επισκιάζουν τις αβεβαιότητες.

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Στο ίδιο μοτίβο και το αμερικανικού τύπου αργό WTI που διαπραγματεύεται κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Οι αποστολές αργού από την περιοχή της Μέσης Ανατολής πλησίαζαν τα προπολεμικά επίπεδα, αφού η Σαουδική Αραβία αποκατέστησε τη μισή δυναμικότητα του αγωγού East-West (Ανατολής-Δύσης), ενώ οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ αυξήθηκαν στα 13,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Ωστόσο, οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές ως προς τη διάρκεια αυτής της ανάκαμψης ελλείψει μιας μόνιμης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, με την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον να διεκδικούν αμφότερες τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

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Παράλληλα, η εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης, Φατεμέχ Μοχατζεράνι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έλαβε αμερικανική πρόταση σχετικά με την επαναλειτουργία των Στενών.

Στο μέτωπο του ΟΠΕΚ+ αναμένεται να διατηρηθούν αμετάβλητα τα όρια παραγωγής για τον Νοέμβριο κατά τη συνεδρίασή του αυτό το Σαββατοκύριακο.

Στα 72 ευρώ/ΜWh υποχωρεί το φυσικό αέριο

Εντωμεταξύ, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη υποχωρούν κάτω από τα 72 ευρώ ανά MWh στη συνεδρίαση της Πέμπτης (1.10.2026), μετά την άνοδο άνω του 4% που σημείωσαν την προηγούμενη ημέρα, καθώς οι έμποροι συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα επίπεδα αποθεμάτων αερίου του μπλοκ ενόψει του χειμώνα.

Από την αρχή του έτους, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά 157%, καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ συνεχίζει να επηρεάζει τις αγορές, με τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν να παραμένουν σε αδιέξοδο.

Τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου είναι γεμάτα σε ποσοστό περίπου 71,54%, πολύ χαμηλότερα από τον εποχιακό μέσο όρο πενταετίας του 87%, ενώ τα αποθέματα της Γερμανίας ανέρχονται σε 57,92%.

Παρόλο που ορισμένα φορτία LNG από τον Κόλπο διήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες εβδομάδες, οι ποσότητες παραμένουν πολύ χαμηλές για να αμβλύνουν ουσιαστικά την παγκόσμια στενότητα στην προσφορά.

Η QatarEnergy παρέτεινε το καθεστώς ανωτέρας βίας όσον αφορά τις παραδόσεις LNG στην ιταλική Edison έως τον Δεκέμβριο, ενώ οι αντίστοιχες ρυθμίσεις εφοδιασμού για το Πακιστάν παρατάθηκαν έως τον Νοέμβριο.

Ωστόσο, η μειωμένη ζήτηση LNG από την Κίνα προσφέρει κάποια ανακούφιση, καθώς οι εισαγωγές αναμένεται να υποχωρήσουν για δεύτερο συνεχή μήνα, απελευθερώνοντας ενδεχομένως φορτία για τους Ευρωπαίους αγοραστές.