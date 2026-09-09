Πάνω από τα 100 δολάρια βρέθηκε το Brent – Σε κρίση η αγορά λόγω διαταραχής στα Στενά του Ορμούζ και υψηλής ζήτησης από την Κίνα

Ανοδικές τάσεις επικρατούν στην αγορά πετρελαίου αφότου πύκνωσαν οι επιθέσεις στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν και εξαιτίας της ισχυρότερης ζήτησης πετρελαίου από την Κίνα.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent κινείται πάνω από τα 99 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Τετάρτης (9.9.2026), ξεπερνώντας νωρίτερα και τα 100 δολάρια, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, καθώς η ένταση του πολέμου προκάλεσε ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

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Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι επιθέσεις ήρθαν σε απάντηση για μια απόπειρα πυραυλικής επίθεσης σε ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους προς την Ιορδανία και προειδοποιώντας τα πλοία στον Περσικό Κόλπο, προτρέποντας τα πληρώματα δεξαμενόπλοιων κοντά στα λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν να «εγκαταλείψουν αμέσως τα πλοία τους».

Οι μαχητές Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, επιτέθηκαν επίσης σε ενεργειακές υποδομές στη νότια Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένου του διυλιστηρίου Jazan, χωρητικότητας 400.000 βαρελιών την ημέρα.

Εν τω μεταξύ, η ισχυρότερη ζήτηση πετρελαίου από την Κίνα ωθεί προς τα πάνω τις τιμές του αφρικανικού, καναδικού και λατινοαμερικανικού αργού πετρελαίου, καθώς οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ αναγκάζουν τα διυλιστήρια να αναζητήσουν πιο μακριά εναλλακτικές προμήθειες.

Σε αυτό το περιβάλλον το Brent συνεχίζει ανοδικά έχοντας φτάσει στο ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων και το αμερικανικού τύπου αργό WTI έχει αναρριχηθεί πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι, σε υψηλά τριών μηνών.