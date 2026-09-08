Wall Street: Απώλειες λόγω πετρελαίου – «Φουντώνουν» οι ανησυχίες για αύξηση επιτοκίων

Το πετρέλαιο παρέσυρε προς τα κάτω τους βασικούς δείκτες της Wall Street την Τρίτη (8.9.2026), καθώς το Brent έκλεισε τη μέρα στα 97,92 δολάρια ανά βαρέλι και σημείωσε άνοδο 0,9%.

Οι επενδυτές στη Wall Street βλέπουν τον πόλεμο στο Ιράν να έχει μπει στον έβδομο μήνα και τις αναταράξεις να μην υποχωρούν, με αποτέλεσμα η τιμή του πετρελαίου να σημειώνει σημαντική άνοδο τις τελευταίες μέρες.

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Οι Χούθι της Υεμένης την Τρίτη εξαπέλυσαν συντονισμένη επίθεση με drones και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον τεσσάρων πόλεων στη νότια Σαουδική Αραβία με στόχο εγκαταστάσεις της Saudi Aramco, ενώ προκλήθηκαν πυρκαγιές και προσωρινές διακοπές λειτουργίας σε ορισμένες ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Είχε προηγηθεί ο αμερικανικός βομβαρδισμών τριών ιρανικών τάνκερ, ενώ αργά την Τρίτη οι Ιρανοί απείλησαν για χτυπήματα σε δεξαμενόπλοια με πληρώματα των ΗΠΑ.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός Dow Jones έχασε 1,18% και έκλεισε στις 52.786,07 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 υποχώρησε κατά 0,58% στις 7.673,52 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε τη συνεδρία στο -0,32% στις 26.421,41 μονάδες.

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Το βλέμμα στη Fed

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις ενισχύθηκαν, με την απόδοση του 10ετούς να διαμορφώνεται στο 4,8% και του 2ετούς στο 4,39%.

Το ράλι στις τιμές του πετρελαίου διατηρεί στο επίκεντρο τις ανησυχίες των επενδυτών για την πορεία του πληθωρισμού και των επιτοκίων.

Στις ΗΠΑ, όπως επισημαίνει το CNBC, αναμένονται αυτή την εβδομάδα τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού την Πέμπτη και τον δείκτη τιμών καταναλωτή την Παρασκευή, ενώ στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει η Fed για τη νομισματική της πολιτική και, εν αναμονή των νέων στοιχείων, οι αγορές αποτιμούν σε 60% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.