Στο «κόκκινο» τα χρηματιστήρια – Ανησυχούν οι επενδυτές για τον πληθωρισμό μετά το άλμα του πετρελαίου στα 100 δολάρια

Ανθεκτικότητα επιδεικνύει η ελληνική αγορά, Euronext Athens, στις διεθνείς χρηματιστηριακές συνθήκες όπου τον τόνο δίνουν οι τιμές του πετρελαίου που καταγράφουν άλμα.

Mε το πετρέλαιο Brent να εκτοξεύεται σήμερα (8.9.2026) στα 100 δολάρια το βαρέλι οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής και οι πωλητές είναι αυτοί που έχουν «το πάνω χέρι», ακόμη και στο ελληνικό χρηματιστήριο, Euronext Athens που δείχνει να διαθέτει αντιστάσεις στη διεθνή συγκυρία.

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Είναι στοίχημα, όπως φαίνεται η ισορροπία του Γενικού Δείκτη στις 2.700 μονάδες, επίπεδο γύρω από το οποίο ακολουθεί διακυμάνσεις στη συνεδρίαση της Τρίτης (8.9.2026).

Κάποιες τοποθετήσεις σε μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης, όσο οι πωλήσεις δημιουργούν ευκαιρίες, συντηρούν την σταθεροποιητική κίνηση του Γ.Δ. που πέρασε και σε θετικό έδαφος. Τράπεζα Κύπρου, Optima και Εθνική Τράπεζα είναι μεταξύ των μετοχών που στηρίζουν την αγορά.

Η αξία των συναλλαγών πλησιάζει τα 25 εκατ. ευρώ ενώ 36 μετοχές σημειώνουν κέρδη, 43 υποχωρούν και 15 είναι αμετάβλητες.

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Η εικόνα στην Ευρώπη

Πτώση σημειώνουν οι ευρωπαϊκές μετοχές στις πρώτες ώρες συναλλαγών της Τρίτης (8.9.2026) καθώς η αύξηση των τιμών του πετρελαίου τροφοδότησε τις ανησυχίες για πληθωρισμό.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει οριακή πτώση, στο κόκκινο άνοιξε και συνεχίζει πτωτικά, ο γερμανικός δείκτης DAX ενώ ανάλογη είναι η τάση στο χρηματιστήριο του Παρισιού και του Λονδίνου, όπου οι απώλειες για τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες διευρύνονται.

Σημειώνεται ότι οι τιμές του πετρελαίου κινούνταν ανοδικά, μετά τις απειλές του Ιράν να ανταποδώσει οποιαδήποτε νέα επίθεση στοχεύοντας ενεργειακές υποδομές σε όλο τον Κόλπο. Είναι ενδεικτικό ότι το Brent διαπραγματεύεται σε τιμές κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι.