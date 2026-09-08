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Χρηματιστήρια: Κέρδη στην Αθήνα με υψηλά 17ετίας, απώλειες στις ευρωαγορές

Ο τζίρος των συναλλαγών στην Αθήνα διαμορφώθηκε στα 243,44 εκατ. ευρώ
Display of Stock market quotes. Stock exchange board. Led digital display effect. Vector illustration.
Φωτογραφία iStock
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Με κέρδη ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης (8.9.2026) στο Euronext Athens, καθώς οι επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας δεν κάμφθηκαν από τη διεθνή πτώση στις αγορές λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με +0,15% στις 2.706,65 μονάδες σημειώνοντας νέα υψηλά 17 ετών και επιβεβαιώνοντας πως το χρηματιστήριο της Αθήνας πήγε κόντρα στη γενικότερη τάση απωλειών στα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης.

Ο τζίρος των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 243,44 εκατ. ευρώ, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,27% και ο τραπεζικός δείκτης έμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος.

Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Motor Oil, με κέρδη 2,93%, και ακολούθησαν η HELLENiQ Energy με 2,58%, η Coca-Cola HBC με 2,09% και η Viohalco με 1,88%. Σημειώνεται πως η άνοδος των δύο διυλιστηρίων συνδέθηκε με τη διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και τις θετικές προσδοκίες για τα περιθώρια διύλισης.

Αντίθετα η Aegean Airlines έκλεισε με απώλειες -2,03%, στα 12,05 ευρώ, καθώς μετοχή επηρεάστηκε κυρίως από την άνοδο του πετρελαίου και τις ανησυχίες για το κόστος των αεροπορικών καυσίμων, ενόψει και της ανακοίνωσης των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.

Επίσης, η ΔΕΗ υποχώρησε κατά 1,07%, στα 24 ευρώ εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως σε κατοχύρωση βραχυπρόθεσμων κερδών και σε αναδιάταξη θέσεων προς τις μετοχές των διυλιστηρίων, καθώς δεν προέκυψε κάποια αρνητική εταιρική ανακοίνωση που να δικαιολογεί ειδικότερα την πτώση.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών συγκέντρωσε η Eurobank, με περίπου 33,3 εκατ. ευρώ, και ακολούθησαν η Εθνική Τράπεζα με 31 εκατ., η Πειραιώς με 26,77 εκατ. και η Alpha Bank με 26,76 εκατ. ευρώ.

Τα καύσιμα «ρίχνουν» την Ευρώπη

Τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται καθοδικά λόγω της σημαντικής αύξησης που καταγράφουν την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, λόγω των συνεχόμενων αναταραχών στη Μέση Ανατολή

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει απώλειες κατά 0,14% στις 650,13 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο -0,01% στις 10,821 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο -0,11% στις 25,980 μονάδες, ο γαλλικός CAC σημειώνει κέρδη κατά 0,05% στις 8,306 μονάδες, ο FTSE MIB στο Μιλάνο συνεχίζει στο -0,22% στις 52.112 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο -0,23% στις 19,975 μονάδες.

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