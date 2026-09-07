Χρηματιστήρια: Οριακά κέρδη στην Αθήνα – Νευρικότητα στις ευρωαγορές λόγω καυσίμων

Με οριακά κέρδη ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας (7.9.2026) στο Euronext Athens, με τους επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας να βλέπουν τον Γενικό Δείκτη Τιμών να διατηρείται πάνω από τις 2.700 μονάδες.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με +0,04% στις 2.702,54 μονάδες, καθώς οι επενδυτές δεν προχώρησαν σε τολμηρές επιλογές, ενώ εκτός αυτού σήμερα στις ΗΠΑ γιορτάζεται η μέρα εργασίας (labour day) και δεν διεξάγεται συνεδρία στην Wall Street, κάτι που «παραδοσιακά» φέρνει μικρότερη κίνηση στο χρηματιστήριο της Αθήνας.

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Ο τζίρος των συναλλαγών ανήλθε στα 241.838 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.760.328,00μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0.07%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,30%.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ενεργειακές μετοχές, με την Helleniq Energy να ενισχύεται αισθητά με αποτέλεσμα η μετοχή να κλείσει στα 6,45 ευρώ, σημειώνοντας σημαντική άνοδο +3,33%. μετά την παρουσίαση επενδυτικού προγράμματος έως 5 δισ. ευρώ και των σχεδίων για την ενίσχυση του ενεργειακού διαδρόμου προς τα Δυτικά Βαλκάνια.

Ανοδικά κινήθηκε η Motor Oil, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, με στήριξη από την άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσε η μετοχή της Qualco κλείνοντας στα 6,09 ευρώ ενισχυμένη κατά 4,46%.

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Η Eurobank έκλεισε 4,789 ευρώ +1,40% ξεχωρίζοντας στον τραπεζικό κλάδο, φθάνοντας σε νέο υψηλό 11 ετών.

Τα καύσιμα «μπλοκάρουν» την Ευρώπη

Τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται από την αρχή των συνεδριάσεων με μεικτά πρόσημα, καθώς η άνοδος στις τιμές του Brent και του φυσικού αερίου δεν επιτρέπει στους επενδυτές να «ανασάνουν», όπως επισημαίνεται από το CNBC, ειδικά από τη στιγμή που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να είναι «ρευστή».

Σε αυτό το κλίμα, πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει κέρδη κατά 0,04% στις 650,13 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο -0,08% στις 10,822 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο -0,21% στις 26,048 μονάδες, ο γαλλικός CAC σημειώνει κέρδη κατά 0,34% στις 8,306 μονάδες, ο FTSE MIB στο Μιλάνο ανεβαίνει στο +0,27% στις 52.242 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο -0,15% στις 20,042 μονάδες.