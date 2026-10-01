Wall Street: Άνοδος μετά την υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων από τα υψηλά 20 ετών

Οι μετοχές στη Wall Street σημείωσαν άνοδο στην πρώτη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, ανακτώντας το χαμένο έδαφος καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων υποχώρησαν από τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 20 ετών και άνω.

Ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,2% και ο Nasdaq Composite κατέγραψε οριακή άνοδο 0,04% ενώ βιομηχανικός δείκτης της Wall Street, Dow Jones, σημείωσε μικρή άνοδο 21 μονάδων.

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Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου άγγιξε ενδοημερήσιο υψηλό 5,342%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις 3 Απριλίου 2002. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου ανήλθε επίσης σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν εδώ και 24 χρόνια.

Ωστόσο, οι αποδόσεις άλλαξαν πορεία κατά τη διάρκεια των συναλλαγών. Οι αποδόσεις των 10ετών και 30ετών ομολόγων υποχώρησαν κατά 6 και 4 μονάδες βάσης αντίστοιχα. Οι μειώσεις ήταν πιο έντονες στο βραχυπρόθεσμο 2ετές ομόλογο, η απόδοση του οποίου σημειώνει πτώση 10 μονάδων βάσης.

Το τελευταίο διάστημα, οι μετοχές κινούνταν αντίστροφα από τις αποδόσεις των ομολόγων. Τις ημέρες που οι αποδόσεις υποχωρούσαν, οι μετοχές σημείωναν άνοδο. Ωστόσο, η περαιτέρω άνοδος της τιμής του πετρελαίου ενδέχεται να συγκράτησε τον ενθουσιασμό στην αγορά μετοχών.

Το αργό πετρέλαιο τύπου WTI ενισχύθηκε κατά 1,6%, διαπραγματευόμενο πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν την επόμενη κίνηση του Προέδρου Τραμπ στη σύγκρουση με το Ιράν και το αν θα περίμενε την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων εκλογών προτού προχωρήσει σε περαιτέρω στρατιωτική δράση.