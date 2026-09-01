Πάνω από τα 91 δολάρια το Brent με φόντο τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή

Ανοδικές τάσεις επικρατούν στην αγορά πετρελαίου, με το Brent να παίρνει απόσταση από τα 90 δολάρια το βαρέλι εν μέσω έντασης στη Μέση Ανατολή.

Οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται αυξάνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στις ροές ενέργειας από την περιοχή, με αποτέλεσμα τα συμβόλαια του αργού πετρελαίου να συνεχίζουν σε ανοδική τροχιά.

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Η τιμή του Brent σκαρφάλωσε πάνω και από τα 91 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Τρίτης (1.9.2026) διευρύνοντας τα χθεσινά κέρδη του ενώ το αμερικανικού τύπου αργό WTI οδεύει στα 87 δολάρια.

Οι επενδυτές παρακολουθούν τις θερμές εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να στοχεύουν σε δύο ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων στο νησί Λαράκ και την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις στα ΗΑΕ και την Ιορδανία. Αυτές οι κινήσεις σηματοδοτούν την επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από περίπου ένα μήνα σχετικής ηρεμίας.

Εντωμεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκτεινε τις στρατιωτικές απειλές του στο νησί Χαργκ, τον βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

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Σε αυτό το περιβάλλον αποστολές πετρελαίου συνεχίζουν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, με τους μεγάλους παραγωγούς του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ, της Σαουδικής Αραβίας, του Κουβέιτ και του Ιράκ, να εξακολουθούν να εξάγουν ποσότητες. Ωστόσο, καραδοκούν κίνδυνοι. Ένα υπερδεξαμενόπλοιο έπιασε φωτιά στα Στενά αφού χτύπησε σε δύο ναυτικές νάρκες, γεγονός που υπογραμμίζει τους συνεχείς κινδύνους που αντιμετωπίζει η ναυτιλία στο Ορμούζ.

Στο άλλο μέτωπο, στη Ρωσία, οι απεργίες στα διυλιστήρια περιορίζουν περαιτέρω την παγκόσμια δυναμικότητα διύλισης, οδηγώντας τα περιθώρια κέρδους των εξευγενισμένων προϊόντων σε νέα υψηλά.