Το Brent σκαρφαλώνει πάνω από τα 90 δολάρια μετά την νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Η νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ διακόπτει μια ολιγοήμερη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με το αργό να επιστρέφει σε δυναμική άνοδο.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 90 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Δευτέρας (31.8.2026) καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2,5%, με το άλμα να σημειώνεται αφότου ο αμερικανικός στρατός στόχευσε ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων που ετοιμάζονταν να αναπτύξουν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

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Πρόκειται για την πρώτη επίθεση τέτοιου τύπου μετά από περισσότερο από ένα μήνα. Ως αποτέλεσμα, επέστρεψε το κλίμα αβεβαιότητας στην αγορά και οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν. Εκτός από το Brent που κινείται πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, σε ανοδική τροχιά κινείται και το αμερικανικού τύπου αργό WTI, που διαπραγματεύεται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι.

Εντωμεταξύ, οι αμερικανικές δυνάμεις δήλωσαν ότι παρακολουθούν στενά την κίνηση από τον Πορθμό του Ορμούζ και είναι σε ετοιμότητα για να διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου.

Οι ΗΠΑ εκτόξευσαν τελευταία φορά πυραύλους σε ιρανικούς στόχους στα τέλη Ιουλίου, αλλά έκτοτε έχουν μετατοπίσει την εστίασή τους στην πίεση της οικονομίας του Ιράν μέσω κυρώσεων. Στόχος είναι να πιέσουν την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πάντως την Παρασκευή (28.8.2026) ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η επανέναρξη της διπλωματίας με τις ΗΠΑ «δεν είναι αδύνατη» μετά από εποικοδομητικές συζητήσεις με το Κατάρ, που έχει ρόλο μεσολαβητή. Επίσης, παρά την απουσία ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, υπάρχει ροή φορτίων από τα Στενά του Ορμούζ, με περίπου 6 έως 8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου να εξακολουθούν να περνούν κάθε μέρα από το σημείο.