Χρηματιστήρια: Κέρδη στην Αθήνα, στο «πράσινο» οι ευρωαγορές

Με κέρδη «αποχαιρέτησαν» την εβδομάδα οι επενδυτές στο Euronext Athens, καθώς στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής (28.8.2026), το χρηματιστήριο στην Αθήνα διατήρησε

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με κέρδη της τάξης του 0,48% στις 2.679,97 μονάδες, επιτρέποντας στο χρηματιστήριο να διατηρήσει την επαφή με τα υψηλά 17ετίας της Τετάρτης.

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Συνολικά μέσα στην εβδομάδα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.679,97 μονάδες, έναντι 2.634,24 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 1,74%, ενώ από τις αρχές Αυγούστου ενισχύεται σε ποσοστό 4,29% και από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 26,37%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,79%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει άνοδο 28,09%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 0,79%, και από τις αρχές του έτους ενισχύεται σε ποσοστό 10,40%.

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Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,48%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 36,53%.

«Καλπασμός» στην Ευρώπη

Η άνοδος των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, μετά τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, έρχεται με τους επενδυτές να αξιολογούν ταυτόχρονα τις εξελίξεις σε πληθωρισμό, επιτόκια και εταιρικά αποτελέσματα, όπως επισημαίνεται σε ανάλυση του Reuters.

Στα ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,64% στις 655,94 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο +0,28% στις 10,822 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +0,88% στις 26,602 μονάδες, ο γαλλικός CAC βρίσκεται στο +1,17% στις 8,417 μονάδες. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,82% στις 52.684 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +0,96% στις 20,071 μονάδες.