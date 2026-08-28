Άλμα στα 70 ευρώ για το φυσικό αέριο – Οι παράγοντες που δίνουν ώθηση

Προς νέο ρεκόρ οδεύουν οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, με τα συμβόλαια στο ολλανδικό χρηματιστήριο TTF να διαπραγματεύονται στις συναλλαγές της Παρασκευής (28.8.2026) μια «ανάσα» από τα 70 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh) ενισχύοντας τους φόβους για έναν δύσκολο χειμώνα.

Θα πρέπει να αναμένουμε ανοδικές πιέσεις στους λογαριασμούς ρεύματος τους επόμενους μήνες ενόψει χειμώνα, όπως άλλωστε δείχνουν τα μηνύματα από την χονδρική ρεύματος και από τις τιμές του φυσικού αερίου που πλησιάζουν τα ρεκόρ του 2022, μετά την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

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Είναι ενδεικτικό ότι η εβδομάδα κλείνει με απώλειες για το πετρέλαιο αλλά με νέα κέρδη για τα συμβόλαια του φυσικού αερίου. Οι τιμές στο ολλανδικό χρηματιστήριο ενέργειας καταγράφουν άνοδο που ξεπέρασε το 2% στα 70 ευρώ/MWh, ενώ έσπασε και αυτό το φράγμα νωρίτερα, καθώς οι επενδυτές βλέπουν να ενισχύονται οι κίνδυνοι εφοδιασμού.

Αφενός η αβεβαιότητα σχετικά με μια ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή και αφετέρου το έλλειμα στην πλήρωση των ευρωπαϊκών αποθηκών συντηρούν τις ανοδικές τάσεις στην αγορά.

Οι τιμές αυξήθηκαν ήδη από χθες, Πέμπτη (27.8.2026), μετά από αναφορές ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δεν ενδιαφέρεται να επιστρέψει στους όρους μιας συμφωνίας με το Ιράν, όπως αυτή του Ιουνίου. Έτσι παρατηρήθηκε αλλαγή τάσης σε μια εβδομάδα που ξεκίνησε με πτώση τιμών στον απόηχο των προσδοκιών από τις συνομιλίες μεταξύ Πακιστάν και Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης αλλά και της συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ομάν για τον έλεγχο των εσόδων από τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας από τα Στενά του Ορμούζ.

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Εντωμεταξύ, το μπλοκάρισμα των Στενών συνέχισε να διαταράσσει τις προμήθειες LNG από το Κατάρ, ενώ η ακραία ζήτηση ενέργειας για κλιματιστικά λόγω του καύσωνα επιβράδυνε την πλήρωση των αποθηκών στην Ευρώπη.

Τα ευρωπαϊκά αποθέματα υπολείπονται από τα συνήθη εποχικά επίπεδα. Είναι στο 63,8% από περίπου 75% την ίδια περίοδο πέρυσι και 80% που είναι ο στόχος της ΕΕ για την 1η Νοεμβρίου.

Σε αυτό το περιβάλλον, που η Ευρώπη αγωνίζεται να εξασφαλίσει προμήθειες, οι τιμές ενισχύονται.