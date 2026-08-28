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Χρηματιστήρια: Στοίχημα για τον Γενικό Δείκτη οι 2.700 μονάδες – Στο πράσινο η Ευρώπη

Ξεχωρίζει το χρηματιστήριο του Παρισιού στις ευρωπαϊκές αγορές με άνοδο άνω του 1%
Display of Stock market quotes. Stock exchange board. Led digital display effect. Vector illustration.
Φωτογραφία iStock
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Ανοδικές τάσεις κατέγραφαν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (28.08.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, Euronext Athens.

Η συμπεριφορά των επενδυτών στη συνεδρίαση της Παρασκευής προδίδει διάθεση για ρευστοποίηση κερδών αλλά και επανατοποθέτηση σε ορισμένες μετοχές, γεγονός που συντηρεί τις διακυμάνσεις το Γενικού Δείκτη στο Euronext Athens, στην περιοχή των 2.660 – 2.700 μονάδες.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται κοντά στις 2.680 μονάδες, σημειώνοντας διαρκώς διακυμάνσεις.

Η αξία των συναλλαγών ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ, της Πειραιώς, της Motor Oil και του OTE.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen και της Allwyn.

Ανοδικά κινούνται 45 μετοχές, 37 πτωτικά και 20 παραμένουν σταθερές.

Ισχυρή άνοδος στην Ευρώπη

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Euro Stoxx 50 κινείται ανοδικά καταγράφοντας σημαντική άνοδο κοντά στο 0,80%.

Η πιο αξιοσημείωτη άνοδος καταγράφεται στον CAC 40 στο Παρίσι με τον δείκτη να ξεπερνά το 1%.

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