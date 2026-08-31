Χρηματιστήρια: Σταθεροποιητικές τάσεις στην Αθήνα με οδηγό Motor Oil και Πειραιώς – Μικτή εικόνα στις ευρωαγορές

Σταθεροποιητικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της χρηματιστηριακής εβδομάδας στο Euronext Athens, με τους επενδυτές να κατευθύνονται σε επιλεκτικές τοποθετήσεις ενώ ανάλογη είναι η εικόνα στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens ακολουθεί διακυμάνσεις γύρω από τις 2.680 μονάδες αναζητώντας κατεύθυνση και με μετοχές δεικτοβαρών μετοχών όπως της Motor Oil και της Πειραιώς να δίνουν τον τόνο στη διαδικασία.

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Η αξία των συναλλαγών κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και μόλις που ξεπερνά τα 40 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακές διακυμάνσεις, στα επίπεδα της Παρασκευής (28.8.2026) ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης άνοιξε στο κόκκινο.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ, της CrediaBank, της Motor Oil και της Πειραιώς.

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Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές Allwyn, της Aktor, της Metlen και της Jumbo.

Ανοδικά κινούνται 37 μετοχές, 46 κινούνται πτωτικά και 12 είναι σταθερές.

Η ευρωαγορές αναζητούν κατεύθυνση

Μικτή εικόνα παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την προσοχή των επενδυτών να είναι στραμμένη στη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία ενισχύει τις τιμές του πετρελαίου και τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Οριακή άνοδο καταγράφει ο δείκτης CAC 40 στο Παρίσι ενώ στον αντίποδα ο γερμανικός δείκτης DAX υποχωρεί ελαφρώς. Άνοδος σημειώνεται σε Βρετανία, Ισπανία ενώ το βελγικό χρηματιστήριο και το ολλανδικό γράφουν μικρές απώλειες.