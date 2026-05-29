Γύρισε στα πράσινα ο Γενικός Δείκτης – Αισιοδοξία και στην Ευρώπη με τις ελπίδες για εκεχειρία στη Μέση Ανατολή

Ισχυρές ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (29.5.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την αγορά να κινείται πάνω από τα επίπεδα των 2.370 μονάδων, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών καθώς ενισχύονται οι ελπίδες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ υποχωρούν και οι τιμές του πετρελαίου.

Η αγορά επανέρχεται σε ανοδική τροχιά μετά τη χθεσινή υποχώρηση, με τον Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται στις 2.378,27 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,28%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 27,58 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,41%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,08%. Η άνοδος του τραπεζικού δείκτη αγγίζει το 2%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+3,45%), της Elvalhalcor (+2,79%), της Alpha Bank (+2,72%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,14%) και της Jumbo (+2,10%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν μικρή άνοδο σήμερα και οδεύουν προς κέρδη σε μηνιαία βάση, εν μέσω προσδοκιών ότι μπορεί να οριστικοποιηθεί η προτεινόμενη συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή και αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ αλλά και την άνοδο τιμών πετρελαίου.

Λίγο μετά το άνοιγμα των αγορών, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κινείται ανοδικά κατά 0,30% στις 626,96 μονάδες. Ο δείκτης πλησίασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και οδεύει προς τον δεύτερο συνεχή μήνα με κέρδη. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου σημειώνει άνοδο κατά 0,11%. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κερδίζει 0,15% και ο γαλλικός CAC 0,50%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο πέφτει κατά 0,30% και ο ισπανικός IBEX 35 0,51%.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είπαν χθες Πέμπτη (28.5.2026) στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στην Ουάσιγκτον, πλην όμως ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει το πράσινο φως.