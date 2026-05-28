Wall Street: Νέα ρεκόρ στους βασικούς δείκτες με αναζωπυρωμένες ελπίδες για λήξη του πολέμου

Η Wall Street ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Πέμπτης (28.5.2926) με κέρδη και τους βασικούς δείκτες να κινούνται εκ νέου σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς οι επενδυτές εμφανίστηκαν αισιόδοξοι σχετικά με το ότι ο πόλεμος στο Ιράν ενδέχεται να τελειώσει πιο σύντομα από ότι προέβλεπαν τα απαισιόδοξα σενάρια.

Ο πόλεμος στο Ιράν και οι επιπτώσεις του συνεχίζουν να μονοπωλούν το βλέμμα των αγορών και των επενδυτών και στη σημερινή συνεδρίαση στη Wall Street οι ελπίδες φάνηκε να αναπτερώνονται όταν ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, ακόμα και αν πρακτικά δεν έχει συμβεί κάτι που να φέρνει πιο κοντά τη λήξη του πολέμου.

Και οι τρεις βασικοί δείκτες ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση σε νέα ιστορικά υψηλά για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Ο βιομηχανικός Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,05% ή 25 μονάδες στις 50.669, ο ευρύτερος S&P 500 έκλεισε με άνοδο της τάξης του 0,58% στις 7.563 μονάδες, ενώ ο Nasdaq, δείκτης αναφοράς για τις μετοχές τεχνολογίας, έκλεισε στο +0,91 στις 26.927 μονάδες.

Μετά τα δημοσιεύματα για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, η απόδοση του 10ετους αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε στο 4,45% ενώ η απόδοση του 30ετους σημείωσε αύξηση και έφτασε να κυμαίνεται στο 4,98%.

Η σημερινή συνεδρίαση κινήθηκε στον απόηχο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για τον πληθωρισμό όπου έφτασε στο 3,8%. Η αύξηση του ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο αναθεωρήθηκε προς τα κάτω, στο 1,6% σε ετήσιο ρυθμό, από 2% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση. Αυτό σημαίνει ότι απέχει πολύ από τον στόχο του 4-6% μέχρι το τέλος του έτους, όπως ήλπιζε ο Λευκός Οίκος, σε μια πρόσφατη πρόβλεψη του οικονομικού συμβούλου του Τραμπ, του Κέβιν Χάσετ.