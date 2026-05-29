Πετρέλαιο: Στα 91 δολάρια επιστρέφει το Brent και στα 87 το WTI με οδηγό τις ελπίδες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Οι πληροφορίες για προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για παράταση της κατάπαυσης του πυρός τις επόμενες 60 ημέρες και ενδεχομένως άρση του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ έχουν καλλιεργήσει προσδοκίες στην αγορά πετρελαίου όπου οι τιμές κινούνται πτωτικά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχωρούν προς τα 91 δολάρια το βαρέλι, με απώλειες γύρω στο 1%, στις συναλλαγές της Παρασκευής (29.5.2026) και θα κλείσουν τον Μάϊο με απώλειες, καθώς οι επενδυτές -παρά την επιφυλακτικότητα- διατηρούν ελπίδες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ανάλογη είναι η τάση και για τις τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού WTI. Υποχωρούν προς τα 87 δολάρια το βαρέλι με απώλειες γύρω στο 1,5%.

Το κλίμα στην αγορά τροφοδοτούν οι πληροφορίες ότι το Ιράν θα καθαρίσει όλες τις νάρκες από τα Στενά του Ορμούζ εντός 30 ημερών, αν και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους της προτεινόμενης συμφωνίας, ενώ ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς προειδοποίησε ότι παραμένει αβέβαιο εάν ή πότε θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία με το Ιράν.

Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές για ένταση στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Ο διεθνής δείκτης αναφοράς του πετρελαίου Brent έχει μειωθεί σχεδόν 15% μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα και του WTI σχεδόν 12%, καθώς αυξήθηκε η αισιοδοξία ότι κάποια μορφή συμφωνίας θα μπορούσε τελικά να επιτευχθεί, αν και παραμένουν σημαντικά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης, του ελέγχου του περάσματος του Πορθμού του Ορμούζ και της άρσης των κυρώσεων.



