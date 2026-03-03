«Πολεμικές συνθήκες» στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με βουτιά 4% και ισχυρές απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρίσκονται και σήμερα οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εν μέσω αρνητικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να σημειώνουν άλμα και τους κραδασμούς να εντείνονται καθώς διευρύνεται η σύγκρουση στο Ιράν.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων στο ελληνικό Χρηματιστήριο βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές και οι μετοχές της Viohalco και της Elvalhalcor ενώ η πτώση είναι διευρυμένη στο χρηματιστηριακό ταμπλό, με τον Γενικό Δείκτη, στις 11.30 την Τρίτη (3.3.2026), να υποχωρεί κατά 4,33% «ακροβατώντας» στις 2.100.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 103 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 3,57%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 3,05%. Απώλειες καταγράφουν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης ενώ η πτώση διευρύνεται στην πορεία των συναλλαγών. Ανοδικά κινούνται 8 μετοχές, 95 πτωτικά και 4 παραμένουν σταθερές.

Την ίδια στιγμή, η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου σημείωσε και πάλι άλμα εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που προκάλεσε το κλείσιμο του στενού του Χορμούζ και της διακοπής της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη δημόσια εταιρεία ενέργειας του Κατάρ QatarEnergy.

Το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του ολλανδικού TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, σημείωνε αύξηση άνω του 23%, έπειτα από ένα άλμα άνω του 33%, στα 59,445 ευρώ η μεγαβατώρα, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από το Φεβρουάριο 2023, όταν είχαν ανέβει κάθετα οι τιμές εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Εξάλλου διευρύνθηκε σήμερα η πτώση των τιμών των ευρωπαϊκών μετοχών, καθώς αυξήθηκαν οι πωλήσεις από τους επενδυτές που βρίσκονται αντιμέτωποι με την προοπτική ενός παρατεταμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ η αύξηση των τιμών του πετρελαίου προκαλεί φόβους για άνοδο του κόστους διαβίωσης.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 2,7% στις 606 μονάδες, αφού χθες, Δευτέρα, είχε κλείσει στο χαμηλότερο επίπεδο των δύο τελευταίων εβδομάδων.

Ο δείκτης των εταιρειών κοινής ωφελείας και ο τραπεζικός τομέας κατέγραψαν πτώση 2,6% καθένας, ενώ αυξήθηκε οριακά ο ενεργειακός τομέας, αυξάνοντας τα κέρδη από τις προηγούμενες συνεδριάσεις. Ισχυρές απώλειες για τον γερμανικό DAX 3,3%, στο 2,5% οι απώλειες του CAC 40 στο Παρίσι.