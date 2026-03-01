Προμηνύεται κραχ στις αγορές – Τι δείχνουν οι τάσεις στα χρηματιστήρια Αιγύπτου και αραβικών χωρών

Οι μετοχές στα Χρηματιστήρια Σαουδικής Αραβίας και Αιγύπτου υποχώρησαν την Κυριακή, σε ένα από τα πρώτα σημάδια του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που πλήττει τις χρηματοπιστωτικές αγορές της περιοχής.

Ο δείκτης μετοχών Tadawul All της Σαουδικής Αραβίας υποχώρησε κατά 2,2% στη συνεδρίαση της Κυριακής ενώ ο EGX 30 στο χρηματιστήριο της Αιγύπτου έγραψε απώλειες 2,5% σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια από τον Απρίλιο και εξανεμίζοντας τα κέρδη του κατά τη διάρκεια του έτους, ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας των επενδυτών που παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πτώση θα ήταν μεγαλύτερη αν δεν υπήρχε ο γίγαντας παραγωγής πετρελαίου Aramco, ο οποίος αποτελεί περίπου το 16% της στάθμισης του χρηματιστηρίου της Αιγύπτου, σημειώνοντας άνοδο 3,4%. Η άνοδος της εταιρείας οφείλεται στο γεγονός ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου είναι πιθανό να αυξηθούν όταν ανοίξουν οι παγκόσμιες αγορές στην Ασία.

Ο κύριος δείκτης της Αιγύπτου υποχώρησε κατά 2,5% επεκτείνοντας την πτώση του από τα μέσα Φεβρουαρίου, όταν οι προοπτικές ενός πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυξήθηκαν, σε περισσότερο από 8%.

Οι μετοχές σε Ομάν και Μπαχρέιν επίσης αποδυναμώθηκαν. Το χρηματιστήριο του Κουβέιτ διέκοψε τις συναλλαγές ως «προληπτικό μέτρο». Η αγορά του Ισραήλ δεν ήταν ανοιχτή την Κυριακή, καθώς πρόσφατα άλλαξε το μοντέλο της σε συναλλαγές από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Σημειώνεται ότι πολλές χρηματιστηριακές αγορές χωρών της Μέσης Ανατολής λειτουργούν Κυριακή έως Πέμπτη, με αργία Παρασκευή και Σάββατο ενώ ορισμένες έχουν τροποποιήσει το ωράριο συναλλαγών τους λόγω της περιόδου του Ραμαζανιού.