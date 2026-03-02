Ράλι στα κρυπτονομίσματα με οδηγό το Bitcoin που οδεύει στα 70.000 δολάρια

Το Bitcoin κάνει πράξεις πάνω από τα 69.500 δολάρια την Δευτέρα (2.3.2026) σημειώνοντας αύξηση πάνω από 3.800 δολάρια ή 6% από την προηγούμενη συνεδρίαση στην αγορά κρυπτονομισμάτων την ώρα που κλιμακώνεται η κρίση στο Ιράν.

Τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, το Bitcoin κέρδισε 8,15%, τους τελευταίους 12 μήνες η τιμή του μειώθηκε πάνω από 19% και πλέον δείχνει να ανακάμπτει δοκιμάζοντας την αντίσταση των 70.000 δολαρίων στον απόηχο της κλιμακούμενης κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι “ταύροι” κατάφεραν να σπρώξουν την τιμή πάνω από τα 68.000 δολάρια καθώς άνοιξε η αμερικανική αγορά και ενώ είχε προηγηθεί μια σύντομη ανοδική κίνηση το Σαββατοκύριακο σε συνέχεια των πιέσεων προς τα 63.000 δολάρια, ως αντίδραση στις αναφορές για στρατιωτικές επιθέσεις.

Οι ρευστοποιήσεις ωστόσο απορροφήθηκαν καθώς οι παραδοσιακές αγορές προετοιμάζονταν να αντιδράσουν στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου και στην ενίσχυση του δολαρίου.

Η μεταβλητότητα της αγοράς τις τελευταίες 24 ώρες είναι στενά συνδεδεμένη με την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι αναφορές για συντονισμένες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν πυροδότησαν μια ευρεία αντίδραση αποφυγής κινδύνου στις παγκόσμιες αγορές. Ο χρυσός εκτοξεύτηκε προς τα 5.300 δολάρια, το δολάριο ενισχύθηκε και το αργό πετρέλαιο πλησίασε τα 80 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε παραδοσιακά ασφαλή καταφύγια.

Το Bitcoin, που συχνά περιγράφεται ως ψηφιακός χρυσός, δεν συμπεριφέρθηκε σαν τέτοιο προϊόν αλλά λειτούργησε ως διέξοδος ρευστότητας. Ας σημειωθεί ότι το Ιράν παραμένει ένας από τους κόμβους εξόρυξης Bitcoin με το χαμηλότερο κόστος παγκοσμίως λόγω της επιδοτούμενης ενέργειας, με εκτιμήσεις που τοποθετούν το κόστος παραγωγής κοντά στα 1.320 δολάρια ανά Bitcoin.

Καθώς η περιοχή αντιμετωπίζει τώρα μια κρίση διαδοχής και πιθανή διαταραχή των υποδομών, οι συμμετέχοντες στην αγορά άρχισαν να τιμολογούν τον κίνδυνο ενός σοκ. Υπήρχαν επίσης ανησυχίες ότι οι κρατικές εταιρείες θα μπορούσαν να ρευστοποιήσουν τα Bitcoin για να σταθεροποιήσουν τα εγχώρια οικονομικά ή να χρηματοδοτήσουν προσπάθειες αντιποίνων.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι πληθωριστικές πιέσεις αυξάνονται, με τις τιμές του πετρελαίου να πραγματοποιούν ράλι υπό τον φόβο να αντιμετωπίσουν διαταραχές οι ναυτιλιακές οδοί όπως το Στενό του Ορμούζ, περιουσιακά στοιχεία όπως το Bitcoin αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος ευκαιρίας, ειδικά όταν το δολάριο είναι ισχυρό. Η πρόσφατη κίνηση κάλυψε επίσης ένα σημαντικό κενό στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη ζώνη των 65.000 έως 64.800 δολαρίων. Οπότε η αγορά φαίνεται να αναζητά νέο σημείο ισορροπίας δοκιμάζοντας να διασπάσει ανοδικά το φράγμα των 70.000 δολαρίων.