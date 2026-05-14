Ράλι στις διεθνείς αγορές με άνοδο σε ΧΑ, Ευρώπη και Wall Street

Σημαντική άνοδο, αλλά με χαμηλότερο τζίρο, κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (14.5.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των διεθνών αγορών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν στο ελληνικό χρηματιστήριο, οι μετοχές της Viohalco, της Elvalhalcor, της Eurobank και της Alpha Bank. O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.298,84 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,38%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.300,69 μονάδες (+1,47%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 189,94 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 25.985.836 μετοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,47%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,54%. Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.273.447 και 3.573.533 μετοχές, αντιστοίχως.

Οι ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν επίσης ανοδικά σήμερα, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την παραίτηση του υπουργού Υγείας Γουες Στρίτινγκ αλλά και την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κινήθηκε θετικά κοντά στο +1% αλλά οδεύει προς το κλείσιμο με μια μικρή μείωση 0,50% αλλά συνεχώς με θετικά πρόσημα. Οι περισσότεροι κλάδοι και τα μεγάλα χρηματιστήρια κλείνουν σε θετικό έδαφος.

Οι μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας και μέσων ενημέρωσης ηγήθηκαν των κερδών, ενώ οι εταιρείες εξόρυξης και οι τράπεζες υστερούν σε σχέση με τον ευρύτερο δείκτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με πράσινα ταμπλό άνοιξε και η Wall Street, με τις μετοχές να σημειώνουν άνοδο και τον Dow Jones να ανακτά το όριο των 50.000 μονάδων, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα της Cisco Systems και σε συνέχεια μιας σημαντικής συνάντησης μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Ο τεχνολογικός δείκτης κινείται στις 337 μονάδες, ή 0,7%. Ο S&P 500 ανέβηκε 0,78%, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει άνοδο 0,82%.

Η Cisco και η Nvidia, καθώς και η Amazon, έχουν στηρίξει την ανάκαμψη του Dow Jones – η Cisco έχει σημειώσει άνοδο 48% τους τελευταίους δύο μήνες, ενώ η Amazon και η Nvidia έχουν σημειώσει άνοδο 28% και 30%, αντίστοιχα. Η άνοδος του δείκτη έρχεται ακόμη και ενώ η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, διατηρώντας έντονους τους φόβους για τον πληθωρισμό μεταξύ των επενδυτών, καθώς οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές.