Ρεκόρ στη Wall Street με πρωταγωνιστές Amazon και Micron

Η Amazon, μέλος της ομάδας των «Magnificent Seven», έδωσε σημαντική ώθηση και στους τρεις βασικούς δείκτες, με τη μετοχή της να ενισχύεται πάνω από 3%
Xρηματιστής στη Wall Street
REUTERS / Brendan McDermid

Νέα υψηλά κατέγραψαν ο S&P 500 και ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones στο σημερινό (6.1.2026) κλείσιμο της Wall Street, καθώς οι επενδυτές άφησαν πίσω τους τις ανησυχίες που προκάλεσε η πρόσφατη επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Συγκεκριμένα, στο σημερινό κλείσιμο της Wall Street, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,65%. Ο Dow Jones επίσης σημείωσε άνοδο φτάνοντας το 0,99%. Ο Nasdaq Composite κατέγραψε κέρδη 0,65%.

Η Amazon, μέλος της ομάδας των «Magnificent Seven», έδωσε σημαντική ώθηση και στους τρεις βασικούς δείκτες, με τη μετοχή της να ενισχύεται πάνω από 3%. Στήριξη στην αγορά προσέφεραν και άλλες μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η Micron Technology και η Palantir Technologies. Η Micron κατέγραψε άνοδο άνω του 10%, ενώ η Palantir σημείωσε κέρδη πάνω από 3%, σύμφωνα με το Cnbc.

Παρότι βρισκόμαστε μόλις στην τρίτη συνεδρίαση της νέας χρονιάς, οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών κινούνται ήδη ανοδικά, με τη Micron να ξεχωρίζει. Μετά τα κέρδη της Τρίτης, η μετοχή της έχει ενισχυθεί περίπου κατά 18% από την αρχή του έτους. Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από μια ιδιαίτερα ισχυρή χρονιά, καθώς το 2025 η μετοχή κατέγραψε άνοδο άνω του 240%.

