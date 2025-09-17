Σε αναμονή της απόφασης της Fed οι αγορές – Τι αναμένεται να πράξει με τα επιτόκια, τι θα δείξει για τους επόμενους μήνες

Με μικτά πρόσημα κινούνται οι δείκτες της Wall Street σε αναμονή της ανακοίνωσης της απόφασης νομισματικής πολιτικής της Fed, που κρατά σε «αναμμένα κάρβουνα» τις διεθνείς αγορές καθώς έχει αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία.

Ο Dow Jones και ο S&P 500 άνοιξαν υψηλότερα στην αρχή της συνεδρίασης και η απόδοση των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου σημείωσε πτώση, καθώς οι αγορές προετοιμάζονταν για τη συνεδρίαση της Fed.

Αν και η μείωση των επιτοκίων είναι ευρέως αναμενόμενη, διάφοροι παράγοντες εφιστούν την προσοχή στη συνεδρίαση της Fed αυτού του μήνα:

Η έκθεση των οικονομικών προβλέψεων της Fed θα περιγράφει λεπτομερώς πώς η επιτροπή νομισματικής πολιτικής (FOMC) αναμένει να προχωρήσει τους επόμενους μήνες. Πρόκειται για μια στιγμιαία εικόνα, αλλά θα μπορούσε να περιλαμβάνει περισσότερες μειώσεις από ό,τι αναμενόταν τελευταία.

Η περίληψη των οικονομικών προβλέψεων και ο αριθμός των διαφωνιών σχετικά με την απόφαση της Fed για τα επιτόκια θα μπορούσαν να δείξουν ότι οι διαιρέσεις εντός της κεντρικής τράπεζας αυξάνονται. Στην τελευταία συνεδρίαση υπήρξαν δύο διαφωνίες, καθώς δύο διοικητές ζήτησαν μείωση των επιτοκίων εκείνη τη στιγμή.

Θα εξεταστεί επίσης η σύνθεση των ψηφοφόρων της Fed. Ο (συνεργάτης του Τραμπ) Στέφαν Μίραν ορίστηκε ως ο νεότερος κυβερνήτης της Fed λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης την Τρίτη (16.09.2025). Η τελευταία απόφαση στη νομική διαμάχη μεταξύ της Λίσα Κουκ και του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εκδόθηκε αργά τη Δευτέρα, επιτρέποντάς της να διατηρήσει τη θέση της καθώς η αγωγή προχωρά.

Υπενθυμίζεται πως στη τελευταία συνεδρίαση η FOMC ψήφισε να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας για πέμπτη συνεχόμενη φορά, εκτός από τα δύο μέλη τα οποία διαφώνησαν για πρώτη φορά φέτος με την απόφαση για το επιτόκιο και ψήφισαν υπέρ της μείωσης του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο του σημείου.

Αξιωματούχοι της Fed δήλωσαν ότι διατήρησαν το επιτόκιο σταθερό σε υψηλότερο από το συνηθισμένο επίπεδο για να περιορίσουν τον επίμονο πληθωρισμό και εξέφρασαν ανησυχίες ότι οι δασμοί του Τραμπ θα μπορούσαν να επιδεινώσουν το πρόβλημα.