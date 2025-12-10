Σε υψηλό 16ετίας οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων

Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2009 έχουν φτάσει οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων διεθνώς, εν αναμονή της μιας κρίσιμης συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve).

Η εκτίναξη των αποδόσεων των ομολόγων σηματοδοτούν ανησυχίες επενδυτών, σύμφωνα με τις οποίες οι κύκλοι μείωσης των επιτοκίων από τις ΗΠΑ έως την Αυστραλία ενδέχεται να τερματιστούν σύντομα.

Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων, σύμφωνα με το Bloomberg, έχουν επιστρέψει σε υψηλά 16 ετών, με τα στοιχήματα στην αγορά χρήματος να υπογραμμίζουν αυτό το συναίσθημα. Οι traders πλέον δεν προεξοφλούν ουσιαστικά καμία περαιτέρω μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ στοιχηματίζουν σε μια σχεδόν βέβαιη αύξηση αυτόν τον μήνα στην Ιαπωνία και δύο αυξήσεις της τάξης των 25 μονάδων τον επόμενο χρόνο στην Αυστραλία.

Ακόμη και στις ΗΠΑ, όπου η Fed αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια σήμερα (10.12.25), οι προοπτικές εξελίσσονται ραγδαία. Οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου έχουν αναρριχηθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων μηνών, καθώς οι επενδυτές προσβλέπουν σε λιγότερο ευνοϊκές προοπτικές για τη νομισματική πολιτική, τον πληθωρισμό και τη δημοσιονομική πειθαρχία.

Ένας δείκτης τιμών που ακολουθεί η Fed σημείωσε άνοδο 2,8% τον Σεπτέμβριο, σχεδόν μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα πάνω από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας. Οι ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία του επόμενου προέδρου της Fed ωθούν ορισμένους επενδυτές να δημιουργήσουν ένα ασφάλιστρο κινδύνου στην καμπύλη των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, και οι δανεισμοί για να βοηθήσουν στην κάλυψη ενός ελλείμματος στον προϋπολογισμό ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων επηρεάζουν επίσης τα ομόλογα.

Τα μακροπρόθεσμα αμερικανικά επιτόκια αντιμετωπίζουν επίσης δύσκολες συνθήκες, με το τέλος του κύκλου χαλάρωσης της Fed πιθανώς να είναι ορατό, πρόσθεσε.

Η μετατόπιση της αγοράς αντανακλά την αυξανόμενη πεποίθηση ότι ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων — που εισήχθη πέρυσι για να τονώσει την ανάπτυξη και, κατά τη διαδικασία, ώθησε τις παγκόσμιες μετοχές σε ιστορικά υψηλά και αύξησε τις τιμές των ομολόγων — τελειώνει σύντομα. Οι επενδυτές ομολόγων εξετάζουν τώρα τις προοπτικές για την παγκόσμια ανάπτυξη, εξετάζοντας τους κινδύνους πληθωρισμού εν μέσω του εμπορικού πολέμου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της αύξησης του δημόσιου χρέους από το Τόκιο μέχρι το Λονδίνο.