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Στο φράγμα των 100 δολαρίων το Brent – Ανησυχίες για παρατεταμένη διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ δίνουν ώθηση στις τιμές

Η ισχυρότερη ζήτηση πετρελαίου από την Κίνα ωθεί προς τα πάνω τις τιμές του αφρικανικού, καναδικού και λατινοαμερικανικού αργού πετρελαίου
FILE PHOTO: A flame rises from a gas flare at the Dangote Industries oil refinery and fertilizer plant site in the Ibeju Lekki district of Lagos, Nigeria March 2, 2026.
REUTERS / Sodiq Adelakun / File Photo
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Ανοδικές τάσεις επικρατούν στην αγορά πετρελαίου αφότου πύκνωσαν οι επιθέσεις στο μέτωπο του πολέμου και οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικά δεξαμενόπλοια κοντά στο νησί Χάργκ, έναν σημαντικό κόμβο εξαγωγών αργού πετρελαίου.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent κινείται πάνω από τα 99 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Τετάρτης (9.9.2026), φτάνοντας σε υψηλό σχεδόν επτά εβδομάδων και πλησιάζοντας το φράγμα των 100 δολαρίων, καθώς η ένταση του πολέμου αύξησε τις γεωπολιτικές εντάσεις και προκάλεσε ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι επιθέσεις ήρθαν σε απάντηση για μια απόπειρα πυραυλικής επίθεσης σε ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους προς την Ιορδανία και προειδοποιώντας τα πλοία στον Περσικό Κόλπο, προτρέποντας τα πληρώματα δεξαμενόπλοιων κοντά στα λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν να «εγκαταλείψουν αμέσως τα πλοία τους».

Οι μαχητές Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, επιτέθηκαν επίσης σε ενεργειακές υποδομές στη νότια Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένου του διυλιστηρίου Jazan, χωρητικότητας 400.000 βαρελιών την ημέρα.

Εν τω μεταξύ, η ισχυρότερη ζήτηση πετρελαίου από την Κίνα ωθεί προς τα πάνω τις τιμές του αφρικανικού, καναδικού και λατινοαμερικανικού αργού πετρελαίου, καθώς οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ αναγκάζουν τα διυλιστήρια να αναζητήσουν πιο μακριά εναλλακτικές προμήθειες.

Σε αυτό το περιβάλλον το Brent συνεχίζει ανοδικά έχοντας φτάσει στο ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων και το αμερικανικού τύπου αργό WTI έχει αναρριχηθεί πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι, σε υψηλά τριών μηνών.

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